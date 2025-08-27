The Santa Maria, único hotel panameño entre los 100 mejores lugares para trabajar en América Latina

The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, en la Ciudad de Panamá, dio a conocer que fue incluido entre los 100 Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2025, ocupando la posición #63 en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas.

Destacaron que, “el hotel se distingue como la única organización panameña en la prestigiosa lista de Great Place to Work”.

“Nuestros asociados están en el centro de todo lo que hacemos,” comentó Héctor Rodríguez Ladevéze, gerente general de la propiedad.

“Este reconocimiento es una celebración de su pasión, compromiso y espíritu de hospitalidad. Juntos no solo estamos desarrollando a Panamá como un destino turístico de primer nivel a través de la excelencia, sino también demostrando que la hospitalidad puede ser un camino inspirador y significativo para construir el futuro de cada persona”, añadió Rodríguez.

El ranking de Great Place to Work, reconoce a las compañías por su capacidad para crear culturas organizacionales sólidas, enfocadas en el bienestar y el desarrollo de sus empleados, abarcando una amplia diversidad de países y sectores en América Latina.

Según la administración hotelera, “estos resultados reflejan la experiencia de más de 2.4 millones de colaboradores, representando a 4.3 millones de profesionales en toda la región”.