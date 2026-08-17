Tocumen supera los 13,7 millones de pasajeros hasta julio y mantiene un crecimiento del 15%

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 13.719.707 pasajeros entre enero y julio de 2026, un 15 % más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando su posición como uno de los principales centros de conexión aérea de la región.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la administración aeroportuaria, al incluir a los pasajeros menores de dos años, el movimiento acumulado asciende a 13.808.023 viajeros, lo que representa un crecimiento del 16 % frente a los primeros siete meses de 2025. Tocumen comenzó a incorporar formalmente este segmento en sus reportes estadísticos a partir de enero de este año.

Solo durante julio, el aeropuerto registró 2.188.412 pasajeros, cifra que se eleva a 2.201.370 al incluir a los infantes. El comportamiento del tráfico mantiene a Tocumen como la principal puerta de entrada y salida aérea de Panamá y como un punto estratégico de conexión entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa.

La mayoría de los pasajeros está en tránsito

El tráfico de conexión continúa representando la mayor parte del movimiento de pasajeros. Durante julio, el 75 % de los viajeros correspondió a pasajeros en transferencia, equivalentes a 1.648.644 personas.

En ese mismo mes, 277.555 pasajeros desembarcaron en Tocumen para ingresar a la ciudad de Panamá, mientras que otros 262.213 fueron embarcados con origen en el país.

El aeropuerto registró durante julio un promedio aproximado de 70.500 movimientos de pasajeros diarios, con los domingos, lunes y viernes entre los días de mayor actividad. Asimismo, se contabilizaron cerca de 470 operaciones aéreas por día.