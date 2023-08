La reducción de buques que transitan por el Canal de Panamá a un promedio de 32 buques, de los 35 a 36 que promediaban, ante los efectos de la prolongada temporada seca que afecta el suministro de agua en la vía interoceánica puede ser conveniente para la industria auxiliar local, así lo plantea el ingeniero Nicolas Vukelja, de la Cámara Marítima de Panamá.

“La espera de las naves en la entrada del Canal también tiene un impacto positivo para la industria auxiliar local en Panamá, porque las naves aprovechan el tiempo de espera en la entrada del Canal y adelantan trabajos de mantenimiento y suministros a sus embarcaciones como cambio de tripulación, carga de víveres, desarrollo de reparaciones y mantenimientos, solicitud de combustible, agua, recolección de basura entre otros servicios”, manifestó el expresidente de la Cámara Marítima de Panamá.

“En términos económicos esta prolongada estadía de buques en espera en efecto genera un incremento de ingresos a empresas que prestan servicios marítimos auxiliares como avituallamiento o combustible, pero esto es transitorio, pues los transportistas siempre buscarán la ruta que sea más eficiente en costos y tiempo, y actualmente el tiempo de espera no nos hace la mejor opción en ninguno de estos dos rubros”, detalla Alberto López, del Consejo Empresarial Logístico (COEL).

En este sentido, Severo Sousa, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, aclaró que “de momento parece que no se ha sentido tan fuerte el impacto, ya que es una medida con poco tiempo de implementación, pero lo grave es que ha venido aumentando su intensidad y plazo; ya se habla no sólo de restricción de calado, sino de limitación a 32 buques/día por 10 meses; lo cual al parecer no afectará tanto las finanzas del Canal para este año, pero sí podría afectarlas para el 2024”.

Para Sousa esto podría eventualmente afectar la cadena de suministro, ya que la limita, sobre todo en una época del año, donde aumenta el comercio mundial por las celebraciones de fin de año; no tanto como para interrumpirla, pero sí para encarecerla.

La disminución de tránsitos se implementa desde el pasado 30 de julio.