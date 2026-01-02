128 periodistas asesinados en 2025, según su Federación Internacional

Ciento veintiocho periodistas fueron asesinados en el mundo en 2025, más de la mitad de ellos en Oriente Medio, según un recuento publicado el jueves por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Este balance trágico, en aumento con respecto a 2024, "es una alerta roja mundial para nuestros compañeros y compañeras", subraya ante la AFP Anthony Bellanger, secretario general de la FIP.

La organización se muestra especialmente preocupada por la situación en los territorios palestinos, donde contabiliza 56 profesionales de los medios de comunicación muertos a lo largo del año.

"Nunca se habían visto tantas muertes, en un tiempo tan corto y un espacio tan reducido", lamenta Bellanger.

Este año también fueron asesinados periodistas en Yemen, Ucrania, Sudán, Perú e India.

El responsable denuncia la "impunidad" que rodea a los autores de estos ataques. "Sin justicia se permite que los asesinos de periodistas prosperen", advierte.

La FIP también expresa su preocupación por el número de periodistas encarcelados en todo el mundo —cifra que sitúa en 533-, más de una cuarta parte de ellos en China y Hong Kong.

La Federación Internacional de Periodistas suele publicar un balance anual más elevado que el de Reporteros Sin Fronteras, que contabilizó 67 periodistas asesinados en 2025, debido a desacuerdos sobre el método de cálculo.

La FIP incluye a los periodistas muertos en accidentes.

Por su parte la Unesco contabiliza en su sitio internet 93 periodistas asesinados hasta la fecha en el mundo en 2025.