Acusan a dos australianas vinculadas al EI de tener una esclava en Siria

Dos mujeres australianas que viajaron a Siria en 2014 para apoyar al grupo Estado Islámico (EI) "tuvieron una esclava", informó la policía el viernes, después de que ambas fueran acusadas en Melbourne.

Las dos regresaron a Australia el jueves por la noche por primera vez en casi una década, luego de viajar desde un campo de detención sirio donde habían quedado varadas tras el colapso del EI.

Fueron detenidas inmediatamente después de que su vuelo aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Melbourne.

La policía acusó a las mujeres —una madre y su hija de 53 y 31 años, respectivamente— de "crímenes contra la humanidad" mientras vivían bajo el califato autoproclamado del EI.

La mujer de 53 años fue "cómplice en la compra de una esclava por 10.000 dólares", informó la Policía Federal Australiana.

Su hija había "retenido conscientemente a una esclava en su hogar", añadió.

Cientos de mujeres de países occidentales fueron atraídas a Oriente Medio a medida que el Estado Islámico ganaba protagonismo a principios de la década de 2010, en muchos casos siguiendo a sus esposos que se habían alistado como combatientes yihadistas.

Australia, Canadá, Reino Unido y otros países siguen lidiando con cómo tratar a los ciudadanos que quedaron varados tras la caída del grupo.