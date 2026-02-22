Al menos 18 muertos en bombardeos de Pakistán en Afganistán

Pakistán afirmó el domingo que lanzó múltiples ataques contra combatientes en Afganistán, donde las autoridades reportaron 18 muertos, todos ellos residentes en la misma casa.

Se trata de los ataques de mayor envergadura desde los choques fronterizos de octubre, que mataron a más de 70 personas e hirieron a centenares a ambos lados de la frontera.

"Civiles murieron. En una casa, había 23 miembros de una misma familia sepultados bajo los escombros, 18 murieron, cinco fueron evacuados", declaró el portavoz de la policía, Sayed Tayeeb Hammad.

"La casa fue completamente destruida. Mi padre y mis hijos vivían ahí, todos murieron", dijo a la AFP Bezakat, un campesino de 35 años.

Pakistán dijo en un comunicado que realizó "operaciones selectivas [...] contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecientes a los talibanes".

En un comunicado publicado en X, el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó que Pakistán también atacó a un grupo afiliado al Estado Islámico.

No indicó dónde fueron los ataques ni ofreció más detalles.

El Ministerio de Información señaló que la agresión se produjo en respuesta al atentado suicida en una mezquita chiita en Islamabad hace dos semanas, y otros atentados suicidas más recientes en el noroeste de Pakistán.

Por su parte, Afganistán aseguró que "decenas de civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños, fueron martirizados y heridos" en los bombardeos contra una madrasa (escuela de estudios islámicos) y casas en las provincias de Nangarhar y Paktika.

El Ministerio de Defensa afgano advirtió que "en el momento apropiado dará una respuesta adecuada y calculada".

Un periodista de AFP en el distrito Bihsud, en Nangarhar, dijo que pobladores llegaron a una aldea atacada desde distintos sitios de la zona remota y montañosa para ayudar a los rescatistas a buscar cuerpos enterrados tras los bombardeos.

Los dos países han estado enfrascados en una áspera disputa desde que los talibanes retomaron control de Afganistán en 2021.

La relación entre ambos países se ha deteriorado fuertemente desde octubre, debido a una serie de mortales choques fronterizos.

El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado suicida en Islamabad que causó al menos 31 muertos y cerca de 170 heridos.