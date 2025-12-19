Al menos seis soldados mueren y decenas resultan heridos por un ataque de la guerrilla del ELN en Colombia

Al menos seis soldados murieron y 28 resultaron heridos el jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar colombiana cercana a la frontera con Venezuela atribuido a la guerrilla del ELN, según el ministerio de Defensa.

Las autoridades habían informado inicialmente de cuatro militares fallecidos y una decena de lesionados, pero el titular de Defensa, Pedro Sánchez, elevó el saldo la madrugada del viernes.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró el segundo ataque mortal contra la fuerza pública en una semana, con ocho uniformados asesinados por la guerrilla y sin señales de la tregua navideña otorgada en años anteriores.

El ataque ocurrió en una instalación de un batallón de infantería del ejército en un poblado rural del departamento del Cesar (norte), aseguraron las Fuerzas Militares en un comunicado.

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", que utilizó drones y artefactos explosivos en la arremetida, dijo Sánchez en la red social X.

Videos que circularon en redes sociales muestran a militares heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local y un incendio supuestamente causado por las explosiones en un patio de la base.

Los lesionados reciben atención médica, agregó el ministro, que anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude a la captura de los responsables.

- Violencia sin tregua -

La asonada de la guerrilla más antigua de América contra militares y civiles constituye la peor ola de violencia en una década, agravada por la presión violenta de otras organizaciones armadas enfrentados al Estado.

Otro ataque con explosivos atribuido a los rebeldes en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejó dos policías muertos el martes.

Esta semana, el ELN aumentó la presión con un "paro armado", como se conoce a las frecuentes restricciones a la movilidad de la población civil en zonas donde ejerce la autoridad de facto.

En esos periodos, la guerrilla de origen guevarista prohíbe a los habitantes de pobladores remotos movilizarse por carreteras y ríos, con lo que suele impedir la llegada de alimentos, medicinas y productos básicos.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una estrategia bautizada "paz total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero pasado, el ELN asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, lo que sepultó las negociaciones.

Estados Unidos retiró recientemente a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco porque el presidente Donald Trump considera insuficientes los esfuerzos del país sudamericano, el mayor productor de cocaína en el mundo.

También impuso sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia e insinuó recientemente no descartar una incursión terrestre para destruir laboratorios de droga en Colombia, sumado a los bombardeos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que dejan al menos 106 muertos desde septiembre.

Petro denuncia que estos ataques, en los que han muerto ciudadanos colombianos, son "ejecuciones extrajudiciales" y considera injustas las sanciones de Trump pues, asegura, durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de cocaína.

El ELN, que se financia principalmente del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llama un "plan neocolonial" de Trump.