Alemania dice que impidió un plan islamista de atacar un mercado navideño

Las autoridades alemanas afirmaron el sábado que detuvieron a cinco hombres por sospechas de participar en un plan islamista de embestir un vehículo en un mercado navideño con la intención de matar y herir personas.

Las autoridades alemanas están en alerta elevada por posibles ataques luego de que el año pasado un automóvil embistió un mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, donde mató a seis personas e hirió a centenares.

Un egipcio, tres marroquíes y un sirio fueron detenidos el viernes por el plan de ejecutar el ataque en el estado sureño de Bavaria, indicaron fiscales y policías en un comunicado.

El egipcio, de 56 años, era imán de una mezquita del distrito de Dingolfing-Landau, informó el diario alemán Bild.

Según las autoridades, llamó a efectuar el ataque contra un mercado en el "utilizando un vehículo para matar o herir tantas personas como sea posible", según el comunicado.

Los marroquíes de 30, 28 y 22 años, supuestamente accedieron a realizar el ataque mientras el sirio, de 37, los animó a hacerlo.

Todos los sospechosos fueron llevados el sábado ante un tribunal y permanecen detenidos.

Joachim Herrmann, ministro estatal del Interior en Bavaria, dijo a Bild que la "excelente cooperación entre nuestros servicios de seguridad" ayudó a prevenir "un potencial ataque con motivación islamista".

Las autoridades no revelaron dónde fueron detenidos los sospechosos.

Tampoco quedó claro dónde iba a ocurrir el ataque, qué tan detallados son los planes o cuál mercado sería su objetivo.

Algunas ciudades alemanas cancelaron la tradición invernal de los mercados navideños por el elevado costo de la seguridad.

El mercado navideños de Magdeburgo abrió este año pero obtuvo su permiso de operar poco antes de la apertura.