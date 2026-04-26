Ataques con drones matan a tres personas en Ucrania y una en Crimea

Ataques rusos en Ucrania mataron a tres personas e hirieron a otras tantas y un ataque ucraniano mató un hombre en la península de Crimea, anexada por Rusia, informaron el domingo autoridades de ambos países.

"El enemigo atacó a civiles en el territorio de la comunidad de Bilopilia (...) a menos de 5 km de la frontera con la Federación Rusa", informó Oleg Grigorov, jefe de la administración regional de Sumi, en el noreste de Ucrania.

Precisó que las víctimas del ataque ruso son un hombre de 48 años y otro de 72.

Posteriormente, ataques rusos con drones y artillería en la ciudad de Dnipró, en el centroeste de Ucrania, mataron a una persona e hirieron a cuatro, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.

En tanto, un ataque ucraniano en Sebastopol, capital de la península de Crimea, se cobró la vida de un hombre.

"Fueron derribados 43 (drones) en total. Lamentablemente hubo víctimas", escribió en Telegram el gobernador Mijaíl Razvozhayev, instalado por Moscú.

Razvozhayev afirmó que el ataque causó daños en varias viviendas y en una escuela de baile en distintos barrios de Sebastopol, que alberga la flota rusa del Mar Negro.

En respuesta a los bombardeos rusos contra su territorio los últimos cuatro años, Ucrania ha lanzado drones hacia Rusia casi todas las noches, en especial contra su infraestructura energética.

La víspera, las autoridades ucranianas reportaron al menos ocho muertos en Dnipró en una ola de ataques rusos que se extendió por 20 horas.