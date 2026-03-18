Aumentan a 20 los casos sospechosos de meningitis en el Reino Unido en un brote "sin precedentes"

El número de casos de meningitis investigados por las autoridades británicas subió a 20, informó el miércoles la Agencia de Seguridad Sanitaria, en un brote "sin precedentes" centrado en una universidad y que dejó dos muertos.

El brote en Kent, en el sureste de Inglaterra, se cobró la vida de dos jóvenes: un estudiante universitario de 21 años y una estudiante de secundaria de 18.

Hasta ahora, las medidas de salud pública se concentran en la Universidad de Kent, que cuenta con unos 18.000 estudiantes, algunos de los cuales se encuentran hospitalizados por meningitis.

La meningitis es una infección potencialmente mortal que afecta a las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal, y es más común en niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes.

"A las 17H00 horas del 17 de marzo, se confirmaron nueve casos de laboratorio y 11 notificaciones siguen bajo investigación", lo que eleva el total a 20, informó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) en un comunicado.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, dijo el martes al Parlamento que la "situación, que evoluciona rápidamente", había dado lugar a 15 casos bajo investigación.

La meningitis puede propagarse por el contacto estrecho, por ejemplo mediante "besos prolongados o compartir cigarrillos electrónicos y bebidas", explicó Streeting a los diputados.

El brote actual entre los estudiantes se ha relacionado con una discoteca de la ciudad de Canterbury.

Seis de los casos confirmados son de enfermedad meningocócica del grupo B, según la UKHSA.

Esta cepa bacteriana es más rara y letal que la de tipo viral.

La agencia dijo que también estaba investigando el caso de una bebé con infección confirmada por meningococo del grupo B que, al parecer, no estaba relacionado con el brote.

Según se informa, la niña está ingresada en un hospital de la cercana localidad de Folkestone.