Bolsonaro no incumplió orden judicial sobre redes sociales, dicen abogados

La defensa de Jair Bolsonaro negó este martes que el expresidente brasileño haya incumplido una orden judicial de no manifestarse en redes sociales, luego de que un juez de la corte suprema advirtiera sobre la posibilidad de decretar su detención inmediata.

Bolsonaro es objeto de medidas cautelares por presunta obstrucción a la justicia relacionada a su juicio en el máximo tribunal por tentativa de golpe en 2022. Entre otras restricciones, le prohibieron el uso de las redes sociales, incluso la difusión de intervenciones públicas del exmandatario (2019-2022) por terceros.

Así que cuando el ultraderechista ofreció declaraciones a los medios el lunes -retransmitidas rápidamente en redes-, el magistrado Alexandre de Moraes dio 24 horas a sus abogados para presentar esclarecimientos, "bajo pena de decretar su prisión inmediata".

Bolsonaro "de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas", y por lo tanto "no incumplió" la orden, respondieron sus abogados en un despacho.

"No hizo publicaciones, no accedió a sus redes sociales y no pidió a terceros que lo hicieran por él", añadieron.

Consultado por la AFP, el Supremo Tribunal Federal dijo que no tenía previsión sobre el siguiente paso, aunque medios brasileños apuntan a que Moraes podría pedir el parecer de la Fiscalía antes de decidir sobre el posible desacato.

El viernes, el juez prohibió a Bolsonaro usar sus redes sociales y las de terceros.

Y el lunes especificó que cualquier difusión en plataformas de intervenciones de Bolsonaro -quien había concedido varias entrevistas durante el fin de semana- constituiría una violación de las medidas y advirtió que el expresidente se arriesgaba a ser detenido.

Los abogados afirmaron que Bolsonaro, de 70 años, no fue notificado de esa segunda decisión, que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas a expertos legales.

En la nota, piden al juez aclarar los límites de las restricciones, señalando que la divulgación de declaraciones en redes sociales constituye una parte "incontrolable de las dinámicas contemporáneas de comunicación digital".

El expresidente "no puede ser castigado por los actos de terceros", apuntaron.

Moraes acusó el viernes a Bolsonaro de incitar junto a su hijo Eduardo Bolsonaro "actos hostiles" de Estados Unidos contra Brasil para obstruir su juicio.

Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño, lleva adelante desde hace meses una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump interceda por su padre.

Trump anunció a inicios de julio aranceles del 50% para las exportaciones brasileñas por lo que considera una "caza de brujas" contra Bolsonaro y ha insistido en que Brasil "cambie de rumbo" y "deje de atacar" al ultraderechista.