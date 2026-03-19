Cerca de 1.000 defensores de DDHH fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2025, según la ONU

Un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, indicó este jueves la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

"En Colombia, durante la última década, las personas defensoras de los derechos humanos han sido objeto de una violencia implacable, con un promedio de casi 100 personas asesinadas cada año", indicó el organismo en un comunicado.

"Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos", denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado.

La oficina señala que en el lapso de tiempo estudiado, de 2016 a 2025, "más del 70% de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales".

Y añade que en el mismo período "se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos", una cifra que representa apenas "una fracción de la magnitud real del fenómeno".

El informe resalta que tras firmarse el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, se "identificó un aumento progresivo en el número de homicidios de personas defensoras" de derechos humanos.

Esto tiene que ver con "disputas por parte de actores armados no estatales en aquellos territorios que fueron dejados por la antigua guerrilla de las FARC-EP, y en los que el Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades".

El informe señala en particular a grupos criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, y carga contra "los altos niveles de impunidad y la corrupción como factores que contribuyen a la violencia".

El informe incluye un análisis más específico del período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, cuando se documentaron 410 homicidios. De ese total, 171 eran personas campesinas, 95 indígenas y 42 afrodescendientes.

"El Gobierno actual ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, pero, como muestra este informe, aún queda mucho por hacer", agregó Volker Türk.