"Cientos de muertos y heridos" en el ataque a una clínica de Kabul, confirma una ONG

El ataque pakistaní perpetrado el lunes contra una clínica de rehabilitación de toxicómanos en la capital de Afganistán dejó "cientos de muertos y heridos", afirmó la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), presente en el lugar.

El portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman, había reportado el martes 400 muertos y más de 200 heridos en el ataque, efectuado el lunes por la noche contra la clínica.

"Según lo que hemos visto y lo que hemos hablado con las demás (agencias) implicadas en las operaciones de socorro, podemos afirmar que hay cientos de muertos y heridos", declaró a la AFP el director para Afganistán de la oenegé NRC, Jacopo Caridi.

Los dos países llevan meses en conflicto.

Pakistán afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes pakistaníes (TTP), que han reivindicado ataques en su territorio. Las autoridades afganas lo niegan.

Caridi dijo que el NRC tenía equipos en el terreno después del ataque para apoyar las tareas de rescate.

Confirmó que uno de los edificios del centro médico quedó "completamente quemado y destruido", y que los equipos de rescate continuaban recogiendo cuerpos de entre los escombros.

Una confirmación inmediata sobre el número exacto de víctimas es difícil en Afganistán, donde a menudo ocurren ataques en sitios de difícil acceso y las autoridades suelen dar informaciones contradictorias.

"En Europa tenemos sistemas para identificar a las personas, incluso con sólo partes del cuerpo", indicó Caridi.

"Pero aquí, no sé si tienen estos sistemas. Lo que vi fue un dedo en un lugar, un pie en otro lugar, una mano en un sitio. Fue realmente horroroso", describió Caridi.