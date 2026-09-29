Del sur de África a Australia, la nueva ruta de la meta del cártel de Sinaloa

Cuando llegaron a Johannesburgo, unos supuestos turistas mexicanos explicaron a los agentes de migración que iban a descubrir los parques naturales sudafricanos para poder contemplar elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos.

En realidad, según la policía, eran químicos enviados por el cártel mexicano de Sinaloa para instalar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en el pueblo de Swartruggens, uno de los siete descubiertos en el sur de África en los últimos dos años.

Los investigadores sospechan que este laboratorio forma parte de una red de esa organización para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, los mercados de metanfetamina más lucrativos del planeta, con precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.

Cuando fue desarticulado en mayo, tenía capacidad de producir cinco toneladas al mes de esta droga sintética, que pueden venderse al por mayor en Australia por más de mil millones de dólares, agregan estas fuentes.

Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, explica que están investigando si un cargamento incautado este año en el país oceánico procedía de Swartruggens, a dos horas y media de Johannesburgo.

El hecho de que "pasó por el puerto de Durban", en la costa este de Sudáfrica, y la "manera en que estaba embalada" llevan a pensar que fue fabricada en esa instalación.

Sudáfrica es el "lugar perfecto" para producir metanfetamina, declaró a la AFP una fuente de seguridad.

Cuenta con enormes extensiones en las que ocultar los laboratorios, conexiones marítimas y aéreas a nivel mundial y "corrupción, que desempeña un papel importante", señaló.

Además, casi un tercio del comercio nacional se realiza con China e India, de donde proceden los productos químicos esenciales para fabricar metanfetamina.

La policía australiana confirmó a la AFP que había detectado "un aumento del interés de los cárteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia".

No obstante, "debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaremos sobre los cárteles mexicanos que operan en Sudáfrica", añadió.

El contrabando parece no limitarse a la vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney, en un vuelo procedente de Sudáfrica, con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje.

En Australia, "la metanfetamina es la droga ilícita más consumida" detrás del cannabis, según un informe de 2024 elaborado por la agencia antidroga estadounidense DEA y las policías de ese país y Nueva Zelanda.

Estos dos cuerpos de seguridad ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de drogas del cártel de Sinaloa.

- La huella mexicana -

Las diferentes investigaciones policiales en curso empiezan a arrojar luz sobre la cadena de suministro que el cártel mexicano ha tejido en el sur de África para satisfacer la demanda australiana.

El mismo modus operandi se observa en Nigeria, en el oeste de África, donde este año fueron arrestados cuatro mexicanos durante redadas en laboratorios de metanfetamina.

En Sudáfrica, la cifra de arrestados mexicanos se eleva a 16 desde 2024. El primer laboratorio con estas características se descubrió en 2020 en la localidad agrícola de Marble Hall, al noreste de Johannesburgo.

Cuando se produjo la redada en Swartruggens en mayo, la enorme magnitud de la operación ya apuntaba claramente al cártel de Sinaloa.

Cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos ellos químicos, según la policía. Habrían empezado a fabricar la droga poco después de llegar en marzo de 2025 con visados turísticos de tres meses.

También arrestaron a dos mozambiqueños, un zimbabuense y cuatro sudafricanos, tres de ellos miembros de la familia afrikáner propietaria de la extensa finca de caza donde se estableció el laboratorio.

Los cárteles "parecen acercarse a los agricultores que atraviesan dificultades", aunque no siempre es así, declaró a la AFP una fuente cercana al caso.

La familia afrikáner compró la finca en 2024. Además, los padres se enfrentaban a un proceso judicial por alquilar terrenos en los que se fabricaba ilegalmente mandrax, un sedante hipnótico para el mercado local.

- "Huele realmente mal" -

Según la policía, estos laboratorios suelen encontrarse casi siempre en fincas aisladas pero con fácil acceso a las principales carreteras, lo que es el caso de Swartruggens.

"Necesitan un suministro continuo de productos químicos" para fabricar los precursores y también "sacar rápidamente la sustancia final del laboratorio", dijo Naicker, de la unidad antiestupefacientes.

Eso implica "múltiples cargamentos que llegaban con camiones", señaló.

El cártel de Sinaloa utiliza el método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica, y productos químicos importados de China e India, afirmó otro agente.

"Pero la fabricación de los precursores huele realmente mal", declaró Naicker. "Se puede oler a kilómetros de distancia si el viento sopla en esa dirección", explicó.

En agosto, la policía incautó cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos usados por los cárteles en una redada en la frontera con Zimbabue, llevada a cabo con la ayuda de Estados Unidos.

Previamente rastrearon un contenedor sospechoso que había entrado por el puerto de Durban hasta dar con cinco naves de almacenamiento llenas de productos químicos en Midrand, a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo.

Y a principios de este mes, desmantelaron un laboratorio a escala industrial que "parece una instalación mexicana" en una finca de Klipvoor, a unas tres horas al norte de Johannesburgo, explicó Naicker.

Los grandes tanques encontrados allí, cada uno con una capacidad de varios cientos de litros, son otro indicio de la mano de los cárteles.

"Se trata de equipamiento industrial, pero fabricado a mano. No se puede encontrar en ninguna tienda", afirmó una fuente cercana a la investigación.

"Creemos que traen a sus propios caldereros para construir todos estos tanques. Así de característico es", agregó.

- Enseñando a los locales -

El general de brigada Naicker afirma que suelen llegar mexicanos de "alto nivel" para montar los laboratorios. Pero luego "dejan a otros mexicanos a cargo de la operación, personas con formación en química que entienden el proceso (...) para continuar con la fabricación de metanfetamina".

A veces enseñan a los locales "cómo llevar a cabo la producción y solo venían a supervisarlos", como en un laboratorio desmantelado en 2024 a 35 km de Johannesburgo, precisa.

Una fuente de seguridad aseguró que los mexicanos detenidos "se encuentran en la parte inferior de la cadena" de mando, incluidos los arrestados en Swartruggens en mayo, aunque tuvieran conocimientos técnicos.

Los cinco declararon a la policía que les vendaron los ojos y los tomaron como rehenes al llegar a Sudáfrica.

Pero un investigador se burló de sus afirmaciones y replicó que "se les proporcionó todo lo que querían" para que su "estancia fuera cómoda". "¿Qué secuestrador va a dar a sus rehenes... comida y alcohol caros?", dijo.

- Laboratorios industriales en Nigeria -

En Nigeria se observa un patrón similar. Una década después de que las autoridades creyeran haber expulsado a los cárteles mexicanos, han comenzado a reaparecer laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados a los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Como Sudáfrica, Nigeria cuenta con vastas extensiones de terreno remoto en las que ocultar los laboratorios, así como puertos y aeropuertos porosos por los que filtrar la mercancía.

En mayo se desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país, en la zona rural del estado de Ogun.

Tres mexicanos fueron detenidos acusados de estar vinculados a los cárteles, además de siete nigerianos. Otro mexicano fue detenido en una redada en junio en el estado de Oyo.

"La producción a escala industrial descubierta en los dos laboratorios confirma que su objetivo era el mercado internacional, especialmente Europa, el sudeste asiático y Oceanía", declaró a la AFP Femi Babafemi, portavoz de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas.

El laboratorio del estado de Ogun se encontraba en un bosque entre las aldeas de Abidagba y de Iroto. Sus residentes acogieron inicialmente con agrado a los forasteros.

"Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización", dijo Florence Banjo, de 59 años. "Me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", pero "nos quedamos decepcionados".

- "Gran capacidad para corromper" -

Cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían a mexicanos implicados, señaló Babafemi.

Según él, los mexicanos aparecieron por primera vez hace una década: "Vinieron para transmitir sus conocimientos técnicos a sus colaboradores locales. Una vez que fueron expulsados, los colaboradores locales tomaron el relevo".

La reactivación de los cárteles en África se debe, en parte, a la presión que ejercen sobre ellos Estados Unidos y los gobiernos regionales de América Latina, afirmó Babafemi.

"Debemos preocuparnos seriamente por la expansión" de estas agrupaciones "fuera de su principal bastión", dice Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de la Brookings Institution.

Según ella, África es "un entorno operativo propicio para los (cárteles) mexicanos, que tienen una gran capacidad para corromper a las personas".

Su metanfetamina es mucho más potente y letal que la versión de la droga que solían introducir de contrabando en Australia los grupos criminales procedentes de China y Birmania, añade.

En Mozambique, antes considerado un mero país de tránsito de las drogas, dos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Maputo, la capital, en abril.

Posteriormente se encontró una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina en el domicilio de su presunto cómplice local.

- Consumo local -

La producción y el tránsito a gran escala de drogas sintéticas en África también fomentan su consumo local, lo que preocupa a las autoridades de Nigeria y del sur del continente.

"A menudo se paga a los intermediarios con drogas, en lugar de solo con dinero en efectivo, y posteriormente tienen que colocar ese producto en los mercados locales", afirmó Antonio De Vivo, jefe de la oficina de Maputo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Paulo Ferrao, de 27 años, un exadicto que trabaja en un centro de desintoxicación cerca de Maputo, es testigo del daño que la metanfetamina cristalina está causando allí.

"Estamos recibiendo más casos relacionados con la metanfetamina, lo que significa que la heroína ya no es suficiente para quienes están detrás del tráfico de drogas", señaló Ferrao.

clv-nr-xx-sft/dp/fg/dbh/pb/arm