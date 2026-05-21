Destituyen a un fiscal que procesó a exfuncionarios anticorrupción en Guatemala

El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó el miércoles al jefe de una unidad señalada de perseguir a periodistas, exfiscales y exjueces anticorrupción.

Rafael Curruchiche fue la mano derecha de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada al igual que él por más de 40 países encabezados por Estados Unidos y quien finalizó su gestión de ocho años el pasado sábado.

"Se ha dispuesto la remoción" del fiscal Curruchiche, indicó el organismo en un comunicado, que asegura que su salida forma parte de un proceso de "fortalecimiento y reorganización institucional".

Al asumir el cargo el domingo pasado, García Luna anunció el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía el fiscal despedido.

Según el nuevo fiscal general, esa unidad perdió la "credibilidad ciudadana", por lo que serán revisados todos los expedientes que manejaba para verificar su solidez.

Porras, que intentó conseguir un tercer período, puso fin a una gestión marcada por intentos para impedir la posesión del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, en 2024 y procesos contra fiscales antimafia y líderes indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.

Curruchiche tomó el mando de la FECI en 2021 en reemplazo del fiscal Juan Francisco Sandoval, destituido y exiliado en Estados Unidos tras liderar varias investigaciones de alto impacto contra la corrupción.

Los hallazgos de Sandoval y una comisión de la ONU creada para investigar casos de desgreño en el Estado provocaron en 2015 la renuncia y posterior condena del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Sin embargo, Curruchiche centró su acción penal en funcionarios anticorrupción, líderes campesinos, indígenas, periodistas y activistas humanitarios, por lo que también recibió sanciones internacionales.