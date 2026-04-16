Diez ambientalistas asesinados en México en 2025, documenta una oenegé

Un defensor del jaguar mexicano que sobrevivió tras ser baleado en marzo se consideró el jueves como un "milagro" viviente, durante la presentación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) de un informe que evidenció el asesinato de 10 activistas en el país en 2025.

La violencia que azota a México también alcanza a los activistas que protegen el medio ambiente, algunos de ellos miembros de comunidades indígenas. El país es considerado como "megadiverso" por su variedad de especies y ecosistemas.

Durante la presentación del reporte en rueda de prensa, Erik Saracho, activista y comunicador, narró el ataque a balazos que sufrió el pasado 11 de marzo en la puerta de su casa, en el estado de Nayarit (oeste).

"Le dije al agresor 'buenos días' (...) y en ese momento el tipo abrió fuego con una pistola", recordó.

El director de Alianza Jaguar, una asociación civil dedicada a la protección del felino en peligro de extinción, contó que activó el botón de pánico que el gobierno federal le había dado por amenazas que recibió antes.

"'Me estoy desangrando, estoy en mi casa, me urge una ambulancia' (...) y no contestaba nadie", relató.

Pasaron más de 25 minutos antes de que recibiera la ayuda médica que lo salvó.

Además de los 10 asesinatos, Cemda registró 135 "eventos de agresión", desde casos de "estigmatización" y "difamación" hasta "robo" o "espionaje".

Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, dijo que el Estado mexicano es "el principal perpetrador de las agresiones en contra de los defensores".

De acuerdo con el reporte, diversas autoridades federales, estatales o municipales participaron en 76 casos de agresión, lo que corresponde al 56,2% del total documentado.

Sin embargo, la organización precisó en el informe que no se registró la participación de agentes del Estado en ninguno de los diez homicidios contabilizados.

Según Cemda, en la última década suman 199 los ambientalistas asesinados en México en relación con su defensa de los recursos naturales y los ecosistemas.