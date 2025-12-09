Diputados brasileños votan ley para reducir pena de Bolsonaro en sesión caótica

La cámara baja de Brasil se apresta a votar este martes un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

Los abogados de Bolsonaro pidieron este martes que puede dejar la cárcel para someterse a una cirugía de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud y reiteraron su pedido de que cumpla su pena en casa por motivos "humanitarios".

El proyecto de ley, introducido este mismo martes en el orden del día del plenario de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado en la cámara baja y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de veintisiete años y tres meses a más o menos dos años y cuatro meses" de cárcel, indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força, en un video enviado a AFP.

La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial.

Su aplicación además daría libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

La propuesta busca "la pacificación" de Brasil, según el texto.

La sesión en la Cámara de Diputados fue retomada después de escenas de confusión.

El legislador oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una "ofensiva golpista" a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados.

La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes del plenario fueron sacados de la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

La Federación de Periodistas de Brasil "repudió vehementemente" en un comunicado "el episodio de violencia" contra algunos de sus profesionales.

- "Inaceptable" -

La inclusión del proyecto en el orden del día fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja.

"Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas", dijo en una conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.

El proyecto de amnistía fue enterrado tras protestas en Brasil.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa como "inaceptable".

"Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro", dijo el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió pocos días después del anuncio de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

El domingo Flávio anunció que estaría dispuesto a retirar su postulación a las presidenciales de 2026 a cambio de una amnistía para su padre.

Este martes dijo que su precandidatura era "irreversible".

Por su parte, los abogados de Bolsonaro solicitaron autorización para trasladarlo a un hospital de Brasilia para someterse a dos cirugías urgentes: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal.

Según el informe médico, ambas intervenciones requieren hospitalización de 5 a 7 días y anestesia general.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña en las presidenciales.