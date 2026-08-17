Dos incendios cerca de Atenas, bajo control tras la muerte de dos personas

Dos incendios en la isla griega de Salamina, cerca de Atenas, que dejaron dos muertos y obligaron a la evacuación de cientos de personas, han sido extinguidos en su mayor parte, informó el lunes el cuerpo de bomberos.

"La situación ha mejorado, ya no hay ningún frente activo", declaró un portavoz del cuerpo de bomberos, agregando que dos helicópteros y más de 200 efectivos permanecen en la zona por precaución.

Los incendios se declararon el domingo con un intervalo de 20 minutos entre uno y otro, cerca de unas playas abarrotadas situadas al sur y al este de la isla, una zona al oeste de Atenas muy frecuentada.

Casi 600 personas fueron evacuadas por mar, indicó una portavoz de los guardacostas.

Aunque la agencia de protección civil emitió rápidamente una serie de órdenes de evacuación, el departamento de bomberos indicó que los incendios se propagaron en tan solo siete minutos debido a los fuertes vientos, lo que dejó atrapada a una pareja de ancianos cerca de su vivienda.

Tres personas seguían hospitalizadas el lunes con quemaduras.

Tras haber escapado en gran medida de las altas temperaturas que azotaron gran parte de Europa a principios de este verano, Grecia se ha visto afectada por varios incendios forestales de gran magnitud desde finales de julio, avivados por vientos inusualmente fuertes.

Según el cuerpo de bomberos, en las últimas 24 horas se produjeron 36 incendios en todo el país.

Hasta el momento han fallecido cinco bomberos.