Dos muertos en el ataque contra un aeropuerto en el este de Arabia Saudita

Un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó dos muertos y ocho heridos, informó el jueves la autoridad de aviación civil, en momentos en que el reino sufre ataques constantes de los hutíes de Yemen.

Un hombre saudita y otro indio fallecieron en la ofensiva, la noche del miércoles, según indicó la autoridad general de aviación civil en un comunicado, precisando que se estaban evaluando los daños.

En las últimas semanas, los ataques hutíes contra la infraestructura petrolera y civil de Arabia Saudita han alcanzado una magnitud sin precedentes, lo que ha obligado a Riad a cerrar su principal aeropuerto y a posponer una importante conferencia de inversores.

Un total de 22 personas murieron este mes en ataques contra aeropuertos sauditas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Un bloqueo marítimo de los hutíes en el mar Rojo también amenaza los envíos de petróleo desde la monarquía del Golfo, que es el mayor exportador de crudo del mundo.

Los ataques hutíes se producen tras la reanudación de los combates en julio, tras una tregua de cuatro años en la guerra civil de Yemen, donde el grupo respaldado por Irán lucha contra el gobierno yemenita apoyado por una coalición liderada por Riad.

Los hutíes declararon un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaron a atacar sus barcos, territorio e instalaciones petroleras, antes de lanzar una gran ofensiva en septiembre, en la que se apoderaron de zonas controladas por el gobierno yemenita a lo largo de la costa del mar Rojo.

En respuesta, la fuerza aérea saudita ha atacado con frecuencia áreas bajo control hutí, que representan gran parte del territorio yemenita.