Dos personas detenidas por un intento de incendio contra una sinagoga en Londres

Un hombre y una mujer fueron detenidos el miércoles sospechados de intentar incendiar una sinagoga en Finchley, en el norte de Londres, un acto que la policía calificó de "crimen de odio antisemita", informaron las autoridades.

Fueron detenidos una mujer de 47 años y un hombre de 46, ambos en Watford, una ciudad al noroeste de Londres, según la policía.

La policía había dicho previamente en un comunicado que buscaba a dos sospechosos "vestidos con ropa oscura y con pasamontañas" que lanzaron contra la sinagoga "dos botellas que parecían contener gasolina, así como un ladrillo", en la noche del martes al miércoles.

"Ninguna de las dos botellas se incendió y no se han registrado daños. No hubo heridos", precisó la policía.

Un grupo poco conocido, sospechoso de tener vínculos con Irán, reivindicó el intento de incendio, según el sitio web SITE Intelligence Group, que monitorea actividades yihadistas.

El grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), cuyo nombre significa "Movimiento de Compañeros de la Mano Derecha del Islam", ha reivindicado ataques similares en Bélgica, Reino Unido y Países Bajos.

El incidente se produce menos de un mes después del incendio de cuatro ambulancias de la organización judía Hatzola, que gestiona un servicio de emergencia voluntario, en el barrio de Golders Green, en el noroeste de Londres.

Aquel incendio, en la noche del 23 de marzo, no dejó heridos.

Tres sospechosos fueron imputados a principios de abril por ese hecho.

La investigación sobre el intento de incendio contra la sinagoga está a cargo de la policía de Londres con el apoyo de investigadores de la brigada antiterrorista.

"Somos conscientes de la profunda preocupación que este incidente va a suscitar en la comunidad, especialmente después del incendio provocado ocurrido en Golders Green el mes pasado", declaró el comisario Luke Williams, responsable de los servicios policiales en el norte de Londres, citado en el comunicado.

"Los residentes verán una mayor presencia policial en el barrio durante los próximos días", añadió.

Los recientes acontecimientos han incrementado la preocupación de la comunidad judía en el Reino Unido, ya traumatizada por el ataque contra una sinagoga de Manchester el 2 de octubre de 2025. En ese ataque, dos fieles murieron y otros tres resultaron gravemente heridos.