EEUU suspende su lotería de "green cards" por el ataque en la Universidad de Brown

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, ordenó el jueves la suspensión de un programa que concede por sorteo tarjetas de residencia o "green cards" a países con baja migración, tras afirmar que fue utilizado por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown.

"Claudio Manuel Neves-Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'", dijo Noem en redes sociales sobre el ciudadano portugués.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió.

Neves-Valente, acusado de matar a dos estudiantes de la Universidad Brown y sospechoso además de asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue hallado muerto el jueves en un depósito en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego.

El hombre "se quitó la vida", explicó Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence, ciudad del estado de Rhode Island donde queda la prestigiosa universidad donde abrió fuego el domingo pasado.

Este sistema de lotería migratoria, denominado oficialmente Programa de Visas de Diversidad, se instauró en 1990 y permite la expedición de permisos de residencias a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista.

Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos prueban suerte en el sorteo.