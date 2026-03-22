El bloqueo del estrecho de Ormuz en cifras

El estrecho de Ormuz, una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho.

Estas son los principales datos y cifras del bloqueo:

- 24 incidentes de seguridad -

Desde el 1 de marzo de 2026, 24 buques comerciales, incluidos 11 petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el golfo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Si se incluyen otros tipos de buques, hay que sumar cuatro ataques reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní pero que no fueron confirmados por las autoridades internacionales.

- Ocho marinos fallecidos -

Desde que comenzó el conflicto, al menos ocho marinos o trabajadores portuarios han muerto en incidentes en la región, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Otros cuatro siguen desaparecidos y diez resultaron heridos.

- Caída del 95% del transporte marítimo -

El canal suele registrar unas 120 travesías diarias, según el portal de inteligencia de la industria naviera Lloyd's List.

Del 1 al 21 de marzo, los buques de carga de materias primas realizaron solo 124 cruces, según la firma de análisis Kpler, lo que supone una disminución del 95%.

De estos, 75 fueron efectuados por petroleros y buques gaseros, y la mayoría navegaba hacia el este, saliendo del estrecho.

- Petróleo hacia China -

Los analistas de materias primas del banco JPMorgan dijeron en un informe publicado el lunes que la mayor parte del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia, principalmente a China.

Cichen Shen, editor para Asia Pacífico de Lloyd's List, afirmó que hay indicios de que las autoridades chinas están trabajando en "algún tipo de plan de salida" para sus grandes petroleros atrapados en la región.

- 1,3 millones de barriles de petróleo iraní-

Según los analistas de JPMorgan, el 98% del tráfico de petróleo a través del estrecho es iraní, con un promedio de 1,3 millones de barriles diarios "a principios de marzo".

Una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por el estrecho en tiempos de paz.

- 20.000 marinos atrapados -

Unos 20.000 marinos están afectados por el bloqueo, según la OMI. A ello hay que sumar pasajeros de cruceros, trabajadores portuarios y personal de instalaciones en alta mar.

La OMI estima que al menos 3.200 buques se encuentran en la zona, incluyendo dos tercios de "grandes buques comerciales dedicados al comercio internacional".

La consultora marítima Clarksons señaló en una nota el 18 de marzo que había 250 petroleros en el Golfo, lo que representa el 5% del tonelaje mundial de buques cisterna de crudo.

- El combustible para barcos sube un 90% -

Los precios del combustible para buques han subido cerca de un 90% desde el inicio del conflicto, según datos del observatorio del sector Ship and Bunker.

Clarksons indicó que el costo de transportar un barril de crudo se ha duplicado hasta 10 dólares desde principios de año. Los aumentos alcanzan un nivel que no se veía desde 2022, cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania.

- 51 barcos sancionados -

Desde que comenzó la guerra, más del 40 % de los barcos que transitan por el estrecho han estado sometidos a sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido, según un análisis de la AFP basado en datos de tránsito.

De los petroleros y gaseros, el 56% estaban bajo sanciones.