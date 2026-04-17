El Congreso de Honduras destituye a altos funcionarios en un juicio político contra la izquierda

El Congreso de Honduras, dominado por la derecha, destituyó este jueves a cuatro altos funcionarios de los organismos electorales vinculados al partido opositor de izquierda, que denuncia una campaña de "persecución" en su contra tras dejar el gobierno hace dos meses.

Estas remociones forman parte de juicios políticos que impulsa el parlamento contra autoridades afines al Partido Libertad y Refundación (Libre), luego de que asumiera el poder Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional (PN), impulsado por Donald Trump.

Con 88 votos del PN y del también derechista Partido Liberal (PL), los diputados destituyeron a Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El Congreso los acusó de incumplimiento de deberes constitucionales por haber intentado sabotear los comicios del pasado 30 de noviembre para beneficiar la candidatura de Libre.

"Soy absolutamente inocente, he actuado conforme al derecho y la justicia", dijo Mario Morazán, magistrado titular del TJE, el único de los cuatro que compareció ante el Congreso para defenderse en una maratónica sesión que duró casi seis horas.

Los diputados realizaron dos votaciones, una contra Morazán, y otra por los tres funcionarios ausentes, ambos con idéntico resultado.

Ochoa, quien se negó a hacerlo por considerar que su condena ya estaba decidida, abandonó el país para "salvaguardar su integridad física" ante supuestas "amenazas contra su vida", aseguró Marco Ramiro Lobo, diputado de Libre, sin precisar el lugar.

"Esto no es persecución política, es rendición de cuentas", argumentó el presidente del Congreso, el nacionalista Tomás Zambrano.

Hace tres semanas, el parlamento destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, y, poco antes de someterla a juicio político, renunció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel.

La audiencia estuvo marcada por protestas de la bancada de Libre, quienes intentaron interrumpir la sesión con silbatos y pancartas.

Los juicios políticos han consolidado la alianza legislativa entre los dos partidos tradicionales de derecha contra Libre, pese a que el candidato del PL, Salvador Nasralla, denunció en las elecciones fraude en su contra.