El incendio en Francia sigue activo tras quemar 17.000 hectáreas

Los bomberos buscan este jueves estabilizar el incendio que quemó en tres días 17.000 hectáreas en el sur de Francia y que el primer ministro, François Bayrou, calificó de "catástrofe de una magnitud sin precedentes".

Este incendio forestal, iniciado el martes en una zona montañosa próxima a la ciudad de Narbona, es el mayor registrado en Francia en el actual verano boreal. Por el momento, dejó una mujer fallecida y dañó 36 casas.

"El objetivo es poder estabilizarlo" este jueves, indicó a AFP Christophe Magny, jefe de los bomberos del departamento de Aude. Las autoridades movilizaron a 2.000 efectivos en la labores de extinción.

Tras una rápida propagación en los primeros días, su avance fue menor desde la pasada noche, pero los bomberos advierten que podría avivarse de nuevo durante la mañana, cuando se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h.

"Nuestra estrategia es actuar rápido y fuerte antes de que el viento se levante", precisaron los bomberos de Aude. El coronel Magny subrayó además que se esperan temperaturas de 32ºC durante la tarde.

Además de la mujer de 65 años que falleció en su casa de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, trece personas más resultaron heridas, entre ellas once bomberos, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

"Tuvimos mucho miedo. El fuego llego muy rápido", explicó a AFP el teniente de alcalde de Villesèque-des-Corbières, Bruno Zubieta. "Las llamas nos rodearon (...) Estábamos solos en el mundo", agregó.

Quince municipios se han visto afectados por el fuego, que sigue activo en varios sectores. Las autoridades movilizaron medios aéreos como hidroaviones que trabajarán durante "todo el día", según los bomberos.

El primer ministro atribuyó el incendio el miércoles al "cambio climático" y a la "sequía". Los 9.000 incendios registrados hasta mediados de julio en Francia, quemaron por su parte 15.000 hectáreas, según las autoridades.

La justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio, pero por el momento no privilegian ninguna pista. Bayrou mencionó que pudo originarse al borde de la carretera.