El juicio en EEUU por el crimen de un ejecutivo de seguros médicos comenzará el 8 de junio

El juicio contra Luigi Mangione, un joven acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en Nueva York en 2024, comenzará el 8 de junio, informaron el viernes medios estadounidenses, entre ellos ABC y NBC.

El juez a cargo del caso, Gregory Carro, estimó que el juicio por asesinato ante un tribunal de Manhattan debía llevarse a cabo antes del 8 de septiembre, fecha en la que comenzará otro juicio federal por hechos de acoso relacionados con el asesinato del ejecutivo.

En ambos casos, Mangione, de 27 años, podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los dos cargos podrían haberle acarreado la pena de muerte que solicitaba el gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, esa posibilidad fue desestimada por la jueza Margaret Garnett a finales de enero.

A Mangione, cuya familia vive en Baltimore (Maryland), se le acusa de haber disparado a sangre fría contra el director de UnitedHealthCare, Brian Thompson, de 50 años, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024.

Mangione huyó, pero cinco días después fue detenido en un restaurante McDonald's, en Pensilvania, a unos 370 kilómetros del lugar del crimen.

Desde entonces, el caso se ha convertido en un símbolo de ira de los estadounidenses contra las empresas de seguros de salud.

Mangione —quien cuenta con una base de seguidores, en su mayoría mujeres, que a menudo asisten a sus audiencias— se ha declarado no culpable de todos los cargos.