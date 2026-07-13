El nuevo puente entre Canadá y EEUU será inaugurado a finales de julio

El nuevo puente fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, amenazado a principios de año por Donald Trump, será inaugurado a finales de julio después de que su apertura fuera recientemente aplazada.

"Canadá y el estado de Míchigan han acordado abrir el puente internacional Gordie Howe al tráfico el 27 de julio, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", anunció el viernes en un comunicado el Ministerio canadiense de Infraestructuras.

Esta infraestructura "constituirá un vínculo económico crucial entre Canadá y Estados Unidos" y "permitirá generar miles de millones de dólares de actividad económica durante muchas décadas", añadió.

La apertura de este nuevo eje entre Canadá y Estados Unidos fue aplazada "sine die" en junio, cuando el primer ministro canadiense, Mark Carney, acababa de anunciar su inauguración inminente.

La infraestructura llevará el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe.

En construcción desde 2018 por un costo total de 4.500 millones de dólares americanos, el puente de unos 2,5 km conecta las ciudades de Detroit (Míchigan), en Estados Unidos, y Windsor (Ontario), en Canadá.

Trump cuestionó en febrero la apertura del puente, en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre ambos países.

Además, en aquel mes, Ottawa acababa de concluir un acuerdo comercial preliminar con Pekín, lo que llevó a Washington a amenazar a su vecino con nuevos aranceles.

El presidente estadounidense consideró entonces que Estados Unidos debía ser propietario de "la mitad, como mínimo", de esta infraestructura.

La financiación íntegra de las obras ha corrido a cargo de Canadá, que se reembolsará gracias a los peajes.

El puente, sin embargo, pertenecerá a partes iguales a Canadá y al estado estadounidense de Míchigan, conforme a su acuerdo inicial.

"Logré UN ACUERDO MUCHO MEJOR para Estados Unidos, lo que permitirá abrir el 27 de julio, como estaba previsto, el nuevo y espectacular puente internacional Gordie Howe, entre Detroit y Windsor, Ontario", escribió este sábado el presidente Trump en su red social, Truth Social.

"¡El acuerdo inicial era inaceptable para mí! El nuevo acuerdo es magnífico y equitativo", añadió.