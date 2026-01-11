El papa reza por el diálogo y la paz en Irán y en Siria

El papa León XIV lanzó el domingo un llamamiento al diálogo y a la paz en Irán y en Siria y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas, durante el rezo del Ángelus.

"Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad", declaró desde el Vaticano.

El papa también dirigió sus oraciones al pueblo de Ucrania, tras los recientes ataques rusos "particularmente graves" que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas.

Estos ataques "han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica", declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.

"Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz", añadió.