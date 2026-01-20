El secretario general de la ONU anula la participación en Davos por un "fuerte resfriado"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no participará en el Foro Económico Mundial de Davos debido a un "fuerte resfriado", informó este martes un portavoz en Ginebra.

"Lamentablemente debe cancelar su participación en la reunión anual del foro", prevista para el miércoles, porque tiene "un fuerte resfriado", declaró Rolando Gómez, en rueda de prensa en Ginebra.

Guterres viajó el sábado a Londres y de ahí se trasladó a Suiza para reunirse con sus representantes y enviados especiales, que participan en un encuentro anual.

"Esta reunión ha terminado ahora y va camino de Nueva York", detalló el portavoz.

Numerosos dirigentes europeos participan desde este martes en la reunión de las élites globales en la estación de esquí suiza.

El miércoles se espera al presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles a ocho países europeos como parte de su campaña de presión a la UE sobre Groenlandia, isla autónoma danesa de la que Washington quiere apropiarse.

Trump ha promovido también en los últimos días su llamado "Consejo de Paz", un organismo de su iniciativa al que ha invitado a numerosos países, y que podría rivalizar con tareas de la ONU a tenor de sus "estatutos", a los que tuvo acceso AFP.

En su preámbulo, el texto por el que Estados Unidos da a conocer ese "Consejo de Paz" critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a Naciones Unidas.