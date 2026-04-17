El soldado australiano acusado de crímenes de guerra en Afganistán obtiene la libertad bajo fianza

Un tribunal australiano concedió el viernes la libertad bajo fianza al exsoldado Ben Roberts-Smith, acusado de asesinar a prisioneros desarmados capturados en Afganistán tras una amplia investigación sobre crímenes de guerra.

"Estoy convencido de que las condiciones propuestas mitigarán el riesgo de fuga y el riesgo de interferir con los testigos", dijo el juez Greg Grogin a un tribunal de Sídney.

El soldado se convirtió en un nombre familiar en toda Australia cuando se le concedió la Cruz Victoria en 2011, una medalla reservada solo para las hazañas bélicas más valerosas.

Pero un informe militar de 2020 reveló graves acusaciones contra las tropas australianas enviadas a combatir a las fuerzas talibanes, acusando a unidades de élite de torturas, ejecuciones sumarias y competencias de "recuento de cadáveres".

Roberts-Smith fue acusado este mes de cinco cargos de "crimen de guerra y asesinato".

La comisionada de la Policía, Krissy Barrett, afirmó que el hombre de 47 años fue presuntamente cómplice de una serie de homicidios ilegales entre 2009 y 2012.

Si Roberts-Smith fuera declarado culpable, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.