Es "sumamente grave" la situación de la libertad de prensa en Ecuador, según RSF

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó el martes de "sumamente grave" la situación de la libertad de prensa en Ecuador, donde al menos seis periodistas fueron asesinados el año pasado.

La prensa en Ecuador realiza su trabajo en medio de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, que ha convertido al país en el más violento de América Latina con el récord de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora, según datos oficiales.

"Tener a seis periodistas asesinados en tan solo un año es algo absolutamente anormal", dijo en Quito el director para América Latina de RSF, Artur Romeu.

Agregó que "eso nunca había pasado antes" y que cuatro de esos asesinatos fueron por "represalia" a la labor periodística.

"Eso es sumamente grave y pone a Ecuador cerca de situaciones más graves en el continente" como en México, donde "históricamente hay más periodistas asesinados y la violencia es más seria", manifestó Romeu.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, declaró un año después a su país en conflicto armado interno y desplegó a militares en las calles para enfrentar, con el apoyo de Estados Unidos, a numerosas bandas del crimen organizado con nexos con carteles internacionales.

El directivo de RSF señaló que "la situación de la libertad de prensa en Ecuador y las condiciones de manera general para el ejercicio del periodismo en Ecuador se han deteriorado mucho en los últimos años".

Añadió que "es bastante preocupante" cuando los comunicadores están bajo presión en la nación, donde "la imagen que tenemos es de que los periodistas estuvieran en el medio de un fuego cruzado en el que no se sabe de dónde vienen las balas".

Hace una semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que Ecuador figura entre ocho países del continente con altas restricciones para la libertad de expresión y prensa.