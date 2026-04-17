Excarcelan a 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera en Venezuela

Al menos 46 de los más de 170 presos políticos acusados de crímenes vinculados con la industria petrolera en Venezuela quedaron en libertad este jueves, constató un equipo de la AFP.

Decenas de familiares se agolparon en la entrada de Yare, una prisión ubicada a 75 km de Caracas, para esperar las liberaciones que hasta ese momento se producían intermitentemente.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a inicios de enero.

Bajo presión de Washington impulsó una ley de amnistía que anticipaba la excarcelación de cientos de presos políticos, pero unas 500 personas no recibieron el beneficio y siguen tras las rejas, según estimaciones de oenegés.

Uno de los casos excluidos fue 'PDVSA Obrero', que abarca a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación directa con la estatal. Han sido acusados de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.

"Estamos esperando la liberación de muchos de los compañeros trabajadores de PDVSA", dijo a la AFP Gilda Suárez, que se ve obligada a viajar 500km desde Falcón (oeste) para visitar a su hermano René, encarcelado en Yare desde hace nueve meses.

"Todavía no nos han informado si va a salir, pero tenemos fe en Dios en que sí, que saldrán esta noche", agregó.

Este grupo no recibió el beneficio de la amnistía. Suárez comenta que las excarcelaciones surgen más bien de mesas de trabajo con el Parlamento, que creó una comisión para atender casos que no contempla la ley.

"Estamos en espera porque tenemos días, meses en esto (...) casi que nos hemos mudado aquí a Caracas forzadamente para ver las liberaciones", comentó.

Uno de los excarcelados dijo bajo condición de anonimato que 'Pdvsa Obrero' es un "montaje".

"Yo trabajo en la industria petrolera y tengo 33 años de servicio. Nunca hemos robado nada", aseguró.

También cuestionó la celeridad con la que se aplica la amnistía. "Vamos como morrocoy (tortuga), lento", reclamó.