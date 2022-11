Fracasa la tentativa de la UE de desactivar la crisis entre Serbia y Kosovo

Una tentativa de la Unión Europea (UE) de desactivar una creciente crisis entre Serbia y Kosovo fracasó este lunes en Bruselas después de ocho horas de reuniones, en un colapso que el jefe de la diplomacia del bloque atribuyó a la parte kosovar.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, se reunieron con el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, para tratar de contener la agudización de una de las peores crisis regionales de años recientes.

La UE es mediadora en los esfuerzos por reducir las tensiones, pero la reunión de este lunes en Bruselas terminó sin acuerdo.

"Después de muchas horas de discusión, las dos partes no pudieron llegar a una solución. En aras de la transparencia, hay que decir que hicimos una propuesta (...) que el presidente Vucic aceptó, a diferencia del primer ministro Kurti", dijo Borrell.

La crisis se arrastra desde que Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, gesto rechazado por el gobierno serbio.

Ahora, Kosovo decidió que unos 10.000 ciudadanos serbo-kosovares en el norte de su territorio y cuyos vehículos posean placas de patente emitidas por Serbia las substituyan por placas kosovares, a riego de pesadas multas.

En declaraciones a la televisión de su país, Vucic lamentó que "la parte serbia fue absolutamente constructiva" este lunes en Bruselas mientras que la parte kosovar "no quiso aceptar nada en ningún momento, añadiendo cosas que eran claramente imposibles" de aceptar.

Ante el fracaso del diálogo, Borrell conclamó "solemnemente" a las dos partes a dar pasos para reducir la tensión.

"Espero que Kosovo suspenda de inmediato los procedimientos de matriculación de vehículos en el norte de su territorio, y pido a Serbia que cese de emitir placas con el nombre de las ciudades ubicadas en Kosovo", pidió Borrell.

Estos gestos darán "flexibilidad y tiempo para encontrar una solución duradera al problema de las placas, en el marco de la normalización de las relaciones bilaterales".

Por su lado, Kurti dijo a la prensa que Kosovo exigía conversaciones más amplias que condujeran a la plena normalización de las relaciones.

"No podemos ser irresponsables y no tratar los temas pertinentes y reunirnos como líderes estatales que solo discuten matrículas [de automóviles] y no discuten la normalización de relaciones (...) Por eso estamos en la situación en la que estamos", dijo.