Francia condena a 27 años al hombre que mató a su esposa y dispersó sus restos en un parque de París

Un hombre que estranguló a su esposa, desmembró su cuerpo y esparció los restos en un parque de París en 2023 fue condenado este viernes a 27 años de prisión.

Trabajadores del parque de Buttes Chaumont, popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de la capital francesa, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. Su cabeza fue hallada al día siguiente.

Los investigadores señalaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Vivían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.

Tras matar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Después salió a comprar una amoladora angular.

Aunque envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde estaba para intentar desviar las sospechas, más tarde confesó el crimen ante la policía.

Un tribunal de París condenó este viernes al hombre, de 53 años, a 27 años de prisión por asesinato.

En 2024, 107 mujeres fueron asesinadas en Francia por su pareja o expareja, un aumento del 11% respecto al año anterior, según cifras oficiales.