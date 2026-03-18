Francia incauta un récord de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Dunkerque

La aduana francesa incautó 13 toneladas de cocaína en febrero en el puerto de Dunkerque (norte del país), lo que constituye un récord en el territorio nacional, anunció el martes a AFP el ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel.

Se trata de tres incautaciones realizadas en diez días: 1,9 toneladas (7 de febrero), 8,4 toneladas (12 de febrero) y 2,8 toneladas (18 de febrero), cuyo valor de reventa al por menor se estima en casi 992,3 millones de dólares.

La cantidad interceptada en febrero representa casi un tercio de la cocaína incautada en todo el año anterior (31 toneladas).

"Tras un año 2025 marcado por la incautación histórica de más de 31 toneladas de cocaína por parte de la aduana francesa, estas tres incautaciones de gran magnitud -realizadas en Dunkerque en el mes de febrero- demuestran que los servicios y agentes aduaneros continúan su movilización sin fisuras en su lucha contra el tráfico de estupefacientes", celebró Amiel.

Estas 13 toneladas establecen un récord, después de las 10 toneladas interceptadas en marzo de 2025, también por la aduana, en este mismo puerto del mar del Norte.

La droga estaba oculta en contenedores de mercancías legales.

"Una parte de las 13 toneladas estaba destinada al territorio francés y otra parte a otros territorios fuera de la Unión Europea", detalló la directora regional de la aduana en Dunkerque, Frédérique Durand.