Irán amenaza con atacar infraestructuras energéticas tras el ultimátum de Trump

Irán amenazó el domingo con atacar infraestructuras energéticas en Oriente Medio tras el ultimátum de Donald Trump, que advirtió que destruiría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Sin la reapertura total e incondicional de ese estrecho crucial para el suministro mundial de hidrocarburos, Estados Unidos "atacará y arrassará sus numerosas CENTRALES ELÉCTRICAS", amenazó Trump el sábado en su red Truth Social.

El ejército iraní respondió el domingo que si atacan sus instalaciones "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización pertenecientes a Estados Unidos" en la región serán objeto de ataques, declaró el portavoz de Jatam al Anbiya, el mando operativo del ejército de Irán, en un comunicado de la agencia Fars.

La noche del sábado Irán lanzó misiles contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, que dejaron más de 100 heridos.

"Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Estamos decididos a seguir golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes".

A primera hora del domingo, el ejército israelí afirmó haber atacado "el corazón de Teherán", sin dar más detalles.

Horas después, periodistas de AFP escucharon explosiones en el centro de Israel tras una alerta de misiles iraníes. Inicialmente no se reportaron heridos.

- Infraestructuras nucleares -

El inicio de la cuarta semana del conflicto en Oriente Medio marca un giro hacia ataques contra infraestructuras nucleares.

Irán afirmó que su ataque a la ciudad de Dimona, a unos cinco kilómetros del principal centro de investigación nuclear israelí, responde a un ataque "enemigo" contra uno de sus complejos nucleares en Natanz, al sur de Teherán.

El ejército israelí aseguró "no tener conocimiento" del ataque de Natanz, aunque la televisión pública Kan informó que se trataba de una acción estadounidense.

Tanto la Organización Iraní de Energía Atómica como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijeron que no se han detectado ningún nivel anormal de radiación tras el ataque.

Pero el director de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, llamó "a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de "ambigüedad estratégica" por la cual no lo confirma ni lo desmiente.

Cuando lanzó la ofensiva militar conjunta con Israel el 28 de febrero contra Irán, Trump dijo querer eliminar la amenaza nuclear iraní, como lo intentó hacer en la guerra de 12 días de junio de 2025.

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de una bomba atómica pese a sus continuos desmentidos.

- Misiles contra Riad -

Los ataques de represalia iraníes continuaron también en los países del Golfo con el objetivo de desestabilizar el suministro mundial de hidrocarburos.

El domingo, tres misiles balísticos fueron lanzados a la región de Riad, la capital de Arabia Saudita.

Uno fue interceptado y dos cayeron en zonas deshabitadas, precisó el Ministerio de Defensa saudita, que aseguró haber destruido numerosos drones.

Emiratos Árabes Unidos también respondió a ataques con misiles y drones iraníes.

La agencia de noticias oficial iraní Irna reportó el domingo que un ataque con drones alcanzó una base militar cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, que había sido utilizado por las fuerzas estadounidenses.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una vía crucial para el comercio, agrava la escalada de precios del petróleo y el gas.

Cerca del estrecho, un "proyectil desconocido" estalló el domingo junto a un buque granelero que navegaba en el Golfo, al norte de la ciudad emiratí de Sarja, informó la agencia martítima británica UKMTO. La tripulación está a salvo, indicó.

Una veintena de países dijeron en un comunicado conjunto estar "listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho". El grupo incluye mayoritariamente países europeos junto a otros como Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

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