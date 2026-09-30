La costarricense Grynspan, de nuevo a la cabeza en la carrera por dirigir la ONU

La costarricense Rebeca Grynspan encabezó por tercera vez este martes una votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo que parece un despunte de su candidatura por la secretaría general de la organización, según una fuente diplomática.

Varios integrantes del órgano más poderoso de la ONU han manifestado su deseo de que, por primera vez, Naciones Unidas elija una mujer para ocupar la secretaría general y suceda así al portugués Antonio Guterres, cuyo mandato expira a finales de diciembre.

Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, ha quedado en primer lugar en tres de las cuatro votaciones exploratorias a puerta cerrada.

Sin embargo, un veto de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, podría frenar su impulso.

El martes recibió 10 votos favorables y tres votos negativos de "desaliento", además de dos indicaciones de "sin opinión", según el diplomático que pidió no ser identificado, en confirmación de lo difundido por medios especializados en la ONU.

La excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, que encabezó por un estrecho margen la segunda ronda del proceso, quedó segunda el martes, con ocho respaldos.

Cuatro mujeres y tres hombres compiten por la secretaría general de la ONU. Entre ellos, el argentino Rafael Grossi, actual director del organismo de supervisión nuclear de la ONU, en tercer lugar; seguido por el senegalés Macky Sall, las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa y el ugandés Olara Otunnu.

Se especula con la posibilidad de que aparezca en el proceso un candidato de compromiso, a petición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos.

Incluso si un candidato consigue los nueve votos necesarios de los 15 disponibles en el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de alguna de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez que un candidato supera esos obstáculos, su nombre se envía a la Asamblea General, integrada por todos los miembros de la ONU, para su confirmación.