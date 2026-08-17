La epidemia de ébola en RD Congo es la más mortífera de la historia del país

La epidemia de ébola, que se propaga a un ritmo sin precedentes, se convirtió el lunes en la más mortífera de la historia de la República Democrática del Congo (RDC) superó en solo tres meses las 2.300 muertes registradas durante el brote de 2018-2020.

La epidemia "es la de más rápida propagación jamás registrada" y "mata a una persona cada 30 minutos", alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Por el momento no hay vacuna ni tratamiento disponible para la variante Bundibugyo que provocó esta epidemia.

Tras originarse en Ituri (noreste), la 17ª epidemia de su historia se extiende con fuerza por las provincias del este y el noreste del país africano, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

- "Mueren por el camino" -

El hermano de Flavier Ngurima falleció justo antes de llegar al centro de tratamiento (CTE), en Ituri, uno de los principales epicentros de la epidemia.

"Habíamos llamado a una enfermera de confianza para que lo atendiera en casa, ya que tanto él como sus familiares temían acudir al CTE. Decían que allí muere mucha gente", relata.

No se trata de un caso aislado, ya que en el territorio de Djugu, en Ituri, la gente cree "que se trata de un envenenamiento u otras afecciones", explica Jean-Paul Malo Lotsima, un líder local.

Por ello, no es hasta "en el último momento, cuando la familia ve que la situación empeora, que llevan a los enfermos al hospital. Y a veces, mueren por el camino", precisa.

Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud para África, asegura que "más del 70% de las personas fallecen en la comunidad" en lugar de hacerlo en los CTE.

Hasta ahora, el brote dejó 2.325 muertos y 4.945 casos confirmados y supera las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de RDC, que causó 2.299 fallecidos y 3.381 casos confirmados.

Los primeros meses de este brote también dejaron siete veces más contagios y cinco veces más muertes que los tres primeros meses de la peor epidemia de ébola en la historia, que azotó África Occidental en 2014, según la Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).

En Bunia, capital de Ituri, donde se han registrado cerca del 90% de los casos desde mediados de mayo, las medidas para combatir la epidemia apenas son visibles, a pesar de la urgencia de la situación.

A ello se suma que las personas siguen aglomerándose en los mercados sin prestar mucha atención a las medidas de protección, observó un corresponsal de la AFP.

"La participación de la comunidad en la respuesta sigue siendo insuficiente", afirma Janabi.

Uganda, país vecino de la RDC, registró 20 casos confirmados —incluidas dos muertes—, pero anunció a mediados de julio que ya no tenía casos activos del virus.

La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia de ébola en la RDC en un plazo de tres meses.