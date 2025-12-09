La esposa de Bolsonaro suspende un evento público por motivos de salud

La esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, suspendió su participación en un acto partidista por motivos de salud, informó su equipo este lunes, semanas después del ingreso en prisión de su marido condenado por golpismo.

La ex primera dama brasileña, de 43 años, es una buena oradora que conduce la agrupación de mujeres del Partido Liberal (PL) de su marido.

Al mismo tiempo está en la primera línea de defensa del líder ultraderechista, criticando sus condiciones de prisión en una sede policial en Brasilia, donde cumple desde finales de noviembre una pena de 27 años por tentativa golpista.

En un comunicado, el PL Mujeres anunció que un evento previsto para el sábado en Rio de Janeiro fue suspendido "debido a una licencia médica" de Michelle Bolsonaro.

Según el partido, la dirigente "ya venía lidiando con algunas alteraciones en su salud y en especial los últimos meses como consecuencia de las tensiones que envuelven la prisión de su marido y las constantes injusticias ocurridas contra ella y su familia".

Agregó que su salud se agravó, "lo que hizo necesario su separación temporal de las actividades del partido".

Después de la licencia médica, "pasará por una reevaluación" de salud, indicó el PL Mujeres, sin detallar cuál dolencia sufre ni por cuánto tiempo estará apartada.

Michelle Bolsonaro debía visitar el martes a su marido, lo que solo puede hacer durante dos horas dos veces por semana, según orden judicial.

El alejamiento de la esposa de Jair Bolsonaro del ruedo político ocurre días después de que el hijo mayor del expresidente lanzara su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026.

El senador Flávio Bolsonaro dijo el viernes que su padre lo había designado para tomar el relevo en la influyente familia de la política brasileña.

Flávio, de 44 años, es hijo de un matrimonio previo de Jair Bolsonaro y ha tenido desencuentros con su madrastra, a quien acusó recientemente de ser "autoritaria" en discusiones internas del partido. El senador dijo luego que se pidieron disculpas mutuamente.

Michelle, cuyo nombre ha sido barajado como candidata del campo conservador, respaldó a Flávio.