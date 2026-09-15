La justicia francesa condena a un auxiliar escolar por abusos sexuales a menores

Un tribunal de París condenó este martes a un asistente escolar a un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico por abusar sexualmente de niños de primaria que estaban bajo su cuidado.

Michael M., de 38 años, admitió durante el juicio haber abusado sexualmente de los nueve menores, de entre 5 y 10 años, entre septiembre de 2022 y enero de 2024, y pidió disculpas por "lo sucedido".

El tribunal lo condenó a cinco años de prisión, cuatro de ellos en suspenso, y le prohibió volver a trabajar con menores.

Además, ordenó que el año de cárcel efectiva se cumpla bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

La investigación reveló que el acusado había participado en conversaciones de índole pedopornográfica en un foro de internet, señaló la jueza que presidió el caso.

En julio, un tribunal de París declaró culpable a un hombre de 25 años de abusar sexualmente de una niña de edad preescolar que estaba bajo su cuidado. Fue condenado a 18 meses de prisión y vetado para trabajar con menores.

Desde comienzos de año, la alcaldía de París ha suspendido a 132 asistentes escolares, entre ellos 52 sospechosos de abusos sexuales.

La fiscalía investiga además si el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, y su predecesora, Anne Hidalgo, quien ocupó el cargo durante 12 años hasta este año, pueden ser considerados responsables tras varias denuncias de padres que los acusan de una gestión deficiente de estos casos.

Hidalgo, que compareció este martes ante una comisión de investigación del Senado francés, calificó la situación de "fracaso colectivo", aunque evitó presentar disculpas personales.

"Si hoy estamos ante ustedes es porque nuestras instituciones, la alcaldía de París, las autoridades locales, el sistema educativo nacional, la policía y la justicia, fallaron en la protección de nuestros niños", declaró, al tiempo que aseguró haberse implicado "profundamente" en la lucha contra estos abusos.

Por su parte, Grégoire, que afirma haber sido víctima de abusos sexuales cuando era niño, se ha comprometido a combatir este flagelo desde que asumió el cargo en marzo y lo ha descrito como un "problema sistémico".

Está previsto que comparezca ante la comisión de investigación el miércoles.