La protesta resurge en una Venezuela sin la mano férrea de Maduro

Madres piden libertad para sus hijos que consideran presos políticos, trabajadores petroleros exigen mejoras laborales, adultos mayores claman pensiones justas. Las protestas resurgen en una Venezuela ya sin la mano severa del derrocado Nicolás Maduro.

El miedo se propagó por las calles tras la represión, con arrestos masivos, que siguió a la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Las conversaciones en espacios públicos se vieron limitadas.

La libertad de expresión vuelve de a poco y el miedo parece disminuir, después de la captura de Maduro en enero durante una incursión estadounidense.

La caída del líder chavista de 63 años marcó "un antes y un después", considera el activista Diego Casanova durante una de las manifestaciones que reviven en Venezuela.

Con un megáfono, frente a la fiscalía en Caracas, aviva una concentración de una treintena de personas.

Un grupo de mujeres corea junto a él "¡No hay libertad!". Alzan fotos de sus familiares presos y carteles con mensajes que piden cerrar "todos los centros de tortura".

Policías miran impasibles, otros toman fotos con sus celulares. Sus escudos antimotines reposan a un costado cerca de sus motos de alta cilindrada.

Tras la caída de Maduro, asumió el poder Delcy Rodríguez, su exvicepresidenta, que gobierna bajo la presión de Washington.

"No han dejado de tener ese apetito voraz por la persecución", dice Casanova, pero "saben que hay un costo político mucho más alto en este momento, y eso también lo entiende la población".

Gases lacrimógenos, perdigones, tanquetas blindadas... La represión durante el gobierno de Maduro registró centenares de muertos. Las protestas de 2024 se sofocaron a punta de arrestos masivos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), las manifestaciones subieron un 144% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025.

- "Miedo" -

Rodríguez tomó las riendas de una Venezuela que, según el presidente Donald Trump, está bajo el mando de Estados Unidos.

La captura de Maduro "generó una serie de posibilidades, pero también generó muchos interrogantes", explica a AFP Danny Socorro, director de la escuela de Psicología de la privada Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Por temor, Nely Molina se abstuvo de protestar durante meses. Para esta jubilada de 76 años "las cosas han cambiado un poco" desde que Maduro se encuentra preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En otra protesta en Caracas, Molina se queja de su pensión "de hambre" con un centenar de ancianos enflaquecidos. La crisis económica es uno de los principales motores de las marchas, según el OVCS.

"Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que nosotros queremos", reconoce la jubilada.

Un puñado de policías observa la escena a pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, fuertemente custodiado y de acceso restringido.

Los adultos mayores exigen con carteles "democracia" y "justicia".

Durante otra manifestación de familiares de presos políticos, Dilsia Caro, de 50 años, rememora: "Si usted salía a la calle a protestar, usted sabe que se lo llevaban preso".

Caro exige ver libre a su esposo Noel Flores, de 48 años, detenido por un supuesto magnicidio contra Maduro.

Dice no tener miedo, aunque todavía rige un estado de conmoción que puede llevarla a prisión por disentir.

- Represión "selectiva" -

En las inmediaciones del Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas, acampan familiares de presos por razones políticas que piden su liberación.

Caro reza y reza en vigilias que superan los cien días continuos, similares a la que ocurre frente al Helicoide, denunciado como "centro de torturas" y que Rodríguez prometió cerrar.

La huelga de hambre de un grupo de mujeres durante casi seis días en febrero terminó con la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Se esperaban liberaciones masivas, pero según la oenegé Foro Penal, unos 400 opositores siguen presos.

Fallas en los servicios públicos, mejoras salariales, elecciones presidenciales... la lista de reclamos es larga ante la debacle de un país que empujó a unos ocho millones de sus ciudadanos a migrar.

Y la represión pasó a "formas más sofisticadas, selectivas y menos visibles", según el OVCS. Activistas han reportado breves detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.

Casanova pega con cinta adhesiva papeles en la acera frente a la fiscalía. "En este momento torturan a un preso político", se lee en uno.

"El aparato represivo se mantiene" y eso, confiesa, "nos mantiene alerta".