La salvadoreña Ruth López es la voz sin "miedo" que sólo la cárcel puede callar, dice su esposo

La abogada salvadoreña Ruth López simboliza la "decencia" y la voz sin "miedo" que el gobierno de Nayib Bukele solo logró silenciar con la prisión, aseguró en entrevista con la AFP Louis Benavides, esposo de la reconocida activista de derechos humanos.

López, de 48 años y jefa de la unidad anticorrupción de la oenegé Cristosal, fue arrestada en pijamas hace poco más de 300 días, acusada por la Fiscalía afín a Bukele de enriquecimiento ilícito cuando trabajó en el tribunal electoral hace una década.

"Tengan decencia, esto un día se va a acabar", dijo la noche del 18 de mayo de 2025 a los policías López, considerada "presa política" por Cristosal y otras oenegés humanitarias internacionales.

Su proceso fue declarado secreto. La familia no la ve desde el 3 de julio, cuando fue llevada a la audiencia en la que se ordenó su detención provisional.

Su esposo, también abogado, y que estuvo recientemente en Londres para recibir el quinto premio internacional otorgado a López por su labor, habló con la AFP poco antes de ir a dejarle medicinas a la granja penal de Izalco, a 60 km de San Salvador.

PREGUNTA: ¿En qué etapa está el proceso?

RESPUESTA: En la fase de investigación, de recolección de pruebas. Hasta los mismos abogados a veces tienen inconvenientes para conocer de los avances del proceso.

El juez de instrucción debería de decidir si la prueba que se ha recogido es suficiente para ir a juicio. Es muy probable que le ratifiquen la detención provisional.

Estamos en un sistema al revés. No hay presunción de inocencia. Y uno tiene que comprobar que no es culpable. Así es difícil plantearse cualquier tipo de defensa.

Ruth pidió un juicio público (...) porque no tiene nada que esconder.

P: ¿Por qué la detuvieron?

R: Porque no le gusta a la autoridad la libre expresión que ella ejercía (...) Tenía una voz muy fuerte y con mucha credibilidad.

Ha sido una mujer sumamente activa en denunciar temas de corrupción, ilegalidades, arbitrariedades de parte de la autoridad, violaciones a los derechos humanos.

Su detención ilegal era la única alternativa que les quedaba (al gobierno) para que ya no siguiera haciendo señalamientos.

La voz de Ruth es tan incómoda que es la única manera en la que la pueden callar.

P: En qué ayudan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

R: Sirven de presión para que el Estado de alguna forma le garantice ciertas mínimas condiciones, por ejemplo sobre su salud.

Es hipertensa y le voy a dejar medicamentos periódicamente. Me han pedido que compre medicinas para los triglicéridos. No tiene una alimentación balanceada.

Nos preocupa que haya nuevas deficiencias o dolencias y no sean tratadas de manera oportuna.

P: ¿Cómo cree que lleva la prisión?

R: Ruth es muy fuerte. Anímicamente creo que debe de estar bien; por supuesto, considerando las condiciones. Pero es una mujer que busca tener un propósito y que seguramente lo ha encontrado aún ahí adentro.

En la última ocasión que la pudimos ver, nos daba fuerza a nosotros. No nosotros a ella, así de fuerte es. Que siguiéramos adelante, nos ocupáramos de nuestras cosas y la esperáramos (...) que ella adentro iba a estar luchando e iba a salir triunfante.

No les permiten que se les lleven lecturas, o sea, libros, no pueden escribir. Una actividad que me mencionaron que hace ella es pintar.

Le ha gustado pintar como hobby. Pero estamos hablando de una mujer tan activa, que estaba siempre leyendo, escribiendo, dando clases, y obligarla a que únicamente sea una sola actividad no es nada fácil.

P: ¿Guarda esperanza de verla libre pronto?

R: Soy un hombre muy religioso. La esperanza en Dios no la pierdo. Ahora, siendo realistas, sí se mira realmente difícil una pronta liberación.

Realmente es cuesta arriba.

El hecho de que el caso sea reservado totalmente... es difícil tener esperanza. No la perdemos, pero es difícil.

P: ¿Cómo han sido estos 300 días para la familia?

R: Muy fuerte, realmente (...) Nos hemos sentido cada vez más solos. Y no es que no haya gente que no nos quiera apoyar o solidarizarse, pero creo que hay mucho miedo inclusive a expresárnoslo.

Tratamos de seguir nuestra rutina a pesar de este fuerte impacto que tenemos, de esta falta de Ruth en nuestras vidas. Yo sigo trabajando... sus dos hijos estudiando, la madre aguantando como puede. Pero no es tan fácil continuar con la rutina.

P: ¿Qué significa Ruth López para El Salvador?

R: Ruth simboliza lo que ella misma expresó: decencia.

Creo que simboliza resiliencia, honestidad, dignidad. Cosas que perdemos con la polarización que tiene nuestra sociedad.

La detienen porque representa la voz de aquellos que tenían miedo a alzarla.

La decencia implica ser lo suficientemente humilde como para saberse imperfecto. Esta gente ni siquiera eso quiere aceptar. Se creen infalibles.