Los demócratas acusan al director del FBI de intimidar a periodistas

Los demócratas en el Senado acusaron el martes al director del FBI, Kash Patel, de abusar de su cargo para intimidar a periodistas.

Al frente de la agencia federal de investigaciones, Patel rechazó airadamente los señalamientos durante la audiencia del Comité Judicial del Senado y elogió el historial del FBI en la reducción de los delitos violentos, la lucha contra el tráfico de drogas y el procesamiento de casos de fraude.

Patel y varios senadores demócratas intercambiaron fuertes ataques personales durante la tensa audiencia, que se prolongó por cuatro horas y media.

"Como un matón, está utilizando su agencia para perseguir a periodistas", dijo el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey. "Los periodistas escribieron sobre el presidente y su buró fue a sus casas y citó a declarar a sus madres".

"Una periodista escribió sobre usted, y su agencia consultó sus antecedentes en los registros y abrió una investigación", dijo Booker.

El director del FBI consideró una "mentira total" que hubiera utilizado recursos de ese organismo para perseguir periodistas.

En abril, Patel presentó una demanda por 250 millones de dólares contra la revista The Atlantic y el autor de un artículo que calificó de "ataque difamatorio".

El artículo acusaba a Patel de beber con frecuencia en exceso y decía que corría peligro de perder su puesto como director del FBI.

Según el canal de noticias por cable MS Now, el FBI abrió una "investigación de amenaza interna" sobre el artículo de The Atlantic.

Desde que asumió como jefe de la agencia federal de investigaciones, Patel ha sido acusado de llevar a cabo una purga de agentes percibidos como desleales con el presidente Donald Trump.

Entre los destituidos figuran decenas de agentes que trabajaron en causas penales presentadas contra Trump después de que dejara la Casa Blanca en 2021.

Al ser interrogado el martes por los senadores sobre estas salidas, Patel afirmó que "no hubo ninguna purga" y que la gran mayoría de los agentes que se marcharon se retiraron voluntariamente.