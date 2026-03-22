Los eslovenos deciden entre un liberal europeísta y un admirador de Trump

Los eslovenos votan este domingo en unas reñidas elecciones parlamentarias, en las que los conservadores del veterano político Janez Jansa, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, aspiran a vencer al liberal Robert Golob y volver al poder.

Un regreso de Jansa podría hacer que esta nación exyugoslava, miembro de la Unión Europea con dos millones de habitantes, volviera a dar un giro antiliberal tras cuatro años de gobierno de centroizquierda de Golob.

Los comicios llegan tras una campaña marcada por acusaciones de injerencia extranjera, y las autoridades investigan si una empresa de inteligencia israelí está detrás de unos vídeos grabados en secreto que sugieren un supuesto caso de corrupción en el Gobierno de Golob.

"Creo que estas son las elecciones más importantes en Eslovenia en mucho tiempo", dijo esta semana a la AFP en la capital, Liubliana, una arquitecta paisajista de 26 años que solo se identificó como Shiva.

Los conservadores de Jansa llevaban mucho tiempo por delante de los liberales de Golob en los sondeos, pero la diferencia se redujo recientemente, y ahora ambos partidos están empatados.

Bajo el mandato de Golob, de 59 años, un recién llegado a la política cuando sustituyó a Jansa en 2022, Eslovenia legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se convirtió en uno de los pocos países de la UE en calificar la guerra de Israel en Gaza como "genocidio".

Los colegios electorales abrieron a las 07H00 de la mañana, hora local (06H00 GMT), y cerrarán a las 19H00, y las encuestas a pie de urna se publicarán justo después del cierre.

En su campaña, Jansa, de 67 años, se ha comprometido a poner a los eslovenos "en primera línea" y a restaurar "valores eslovenos" como la "familia tradicional", así como "cerrar el grifo" del dinero estatal a las ONG consideradas partidos políticos.

El último gobierno, del que fue tres veces primer ministro -aliado del primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán-, fue testigo de protestas masivas y críticas de la UE por cuestiones relacionadas con el Estado de derecho.