Más bombardeos estadounidenses y represalias de Irán

Estados Unidos bombardeó por sexta noche consecutiva a Irán, que apuntó a intereses estadounidenses en todo Oriente Medio en la mayor escalada desde que los dos enemigos volvieron a la guerra abierta.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes que en represalia a estos ataques de Washington, alcanzaron con drones y misiles "varios aviones cisterna y aviones de combate estadounidenses" estacionados en Jordania.

El ejército estadounidense afirmó en X haber atacado "decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas".

Irán, por su parte, informó de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. La agencia oficial Irna dio un saldo de ocho muertos y 20 heridos en ataques contra estas infraestructuras durante la noche.

Según Irán, los ataques estadounidenses desde el 22 de junio han causado 38 muertos y más de 400 heridos.

"Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán", amenazó un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal.

Las fuerzas armadas de Kuwait y Catar anunciaron haber sufrido ataques aéreos el viernes al amanecer. Las sirenas de alerta se activaron en dos ocasiones en Baréin y un niño resultó herido en Catar, país mediador en la guerra.

Un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal, afirmó que la república islámica ha atacado instalaciones militares estadounidenses en Kuwait con drones explosivos.

- Ataques en Siria y Omán -

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber atacado en Siria un "centro de mando de las operaciones especiales del enemigo" en la región de Al Tanf, fronteriza con Irak, así como radares estadounidenses en Omán. Esos dos países no lo han confirmado.

Ocho rebeldes kurdos iraníes en el norte de Irak también murieron en un ataque atribuido por su grupo a Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

La guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

- Llamados al diálogo -

Pakistán, país mediador entre los beligerantes, y China llamaron este viernes a Irán y a Estados Unidos a reanudar las negociaciones en el marco de un protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio que se ha quedado en letra muerta.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido que un acuerdo "solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se aplican".

Islamabad también pidió una "vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz", una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos bloqueada nuevamente por Irán el fin de semana pasado. En respuesta, Estados Unidos restableció su bloqueo de los puertos iraníes.

Donald Trump "sigue abierto a la diplomacia", declaró el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Según ella, los iraníes "han hecho saber al presidente que todavía quieren llegar a un acuerdo. Hablamos con ellos, pero, de nuevo, el presidente no les va a dejar disparar a barcos en el estrecho sin consecuencias".

En Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, el tráfico se ha reducido.

La agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó el viernes que un barco ha sido alcanzado por un "proyectil no identificado" frente a las costas de Omán. No ha causado víctimas.

Los precios del petróleo se mantienen relativamente estables a pesar de la situación, con el barril de Brent rondando los 85 dólares en las primeras operaciones asiáticas este viernes.

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