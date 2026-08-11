Más de 600 bomberos luchan contra un incendio que avanza en el suroeste de España

Más de 600 bomberos intentan controlar este lunes un incendio forestal que arde en el suroeste de España, y que ya obligó a evacuar a unas 800 personas, pero los continuos cambios de viento y la difícil orografía complican sus esfuerzos, según las autoridades.

Los bomberos, apoyados por 26 medios aéreos, combatían el fuego que se declaró la semana pasada en la provincia andaluza de Huelva, indicó el consejero de emergencias de la región, Antonio Sanz.

"Estamos ante un incendio francamente difícil, complejo y peligroso, que sigue sin ofrecernos ninguna oportunidad meteorológica. Es una carrera de fondo llena de obstáculos", afirmó Sanz.

"Tenemos que ser realistas: no hay una previsión de que el incendio finalice de forma inminente. Quedan horas y probablemente días de trabajo intenso", agregó.

El perímetro del incendio supera ya las 20.000 hectáreas de árboles y vegetación, aunque no todas corresponden a superficie totalmente quemada, puntualizó el gobierno regional.

Ante la evolución del fuego, las autoridades ordenaron el lunes el desalojo preventivo de la localidad de El Madroño, de unas 300 personas, llevando hasta alrededor de 800 la cantidad de evacuados en la zona.

"De verdad que está la gente muy cansada, muy, muy angustiada, hay mucha incertidumbre y ya va pesando un poco", declaró Eva María Vélez, directora de escuela de 49 años, a AFPTV en un refugio en construcción en la ciudad de Zalamea la Real.

España padeció un complicado inicio de verano con diferentes fuegos que obligaron a desalojar a miles de personas, especialmente en el centro del país.

El incendio de Burgohondo, en Ávila, que quemó alrededor de 50.000 hectáreas a finales de julio, se considera el más grande de la historia reciente de España.

Antes, a inicios de ese mes, otro voraz fuego causó 14 fallecidos en la provincia andaluza de Almería (sur).

Europa se ha visto afectada por sucesivas olas de calor y una grave sequía este año, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana.

De hecho, la parte occidental del continente "experimentó su período de junio-julio más caluroso jamás registrado", según anunció este lunes el servicio europeo sobre cambio climático Copernicus.

El calor extremo resecó la vegetación que había crecido durante los períodos de lluvia a comienzos de año, lo cual creó condiciones de auténtico polvorín.