Mueren dos bebés en un incidente en una guardería ilegal en Israel

Dos bebés fallecieron y 53 tuvieron que ser hospitalizados tras un incidente ocurrido este lunes en una guardería ilegal en Jerusalén, que según medios locales podría estar relacionado con el sistema de calefacción del centro.

Una de las víctimas, una niña, murió tras haber sido trasladada al hospital en un "estado crítico", dijo Gal Pachis, jefe del centro de emergencias del hospital Shaare Zedek.

Poco después, el hospital Hadassa anunció la muerte de un niño de unos seis meses, pese a "los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico".

Los médicos no precisaron las causas de las muertes.

Antes de estos anuncios, el servicio de emergencias de Israel había informado que paramédicos estaban "proporcionando tratamiento médico y evacuando a 55 afectados a hospitales de la ciudad, incluidos dos bebés en estado crítico".

"Los esfuerzos de reanimación continúan y 53 bebés están siendo sometidos a más exámenes y tratamiento médico", añadió.

La policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería fueron detenidos para ser interrogados.

Según The Times of Israel la guardería operaba sin licencia y los investigadores están examinando si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción del centro.

Zalmi Neufeld, de 22 años, dijo a AFP que vio "al personal de emergencia sacando a los niños del edificio".

"Vi a padres llorando, muchos niños llorando, niños por todas partes", añadió.

El centro está ubicado en un apartamento de una zona habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.