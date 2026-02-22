Nuevos bombardeos en Kiev en vísperas del cuarto aniversario de la invasión rusa

Varias explosiones sacudieron Kiev la madrugada del domingo, informaron las autoridades ucranianas, que denunciaron un ataque con misiles balísticos a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Periodistas de la AFP oyeron explosiones hacia las 04h00 hora local (02h00 GMT), poco después de que se activara una alerta aérea por misiles balísticos en la capital, y nuevamente dos horas más tarde.

"El enemigo llevó a cabo un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra viviendas civiles e infraestructuras críticas de la región", declaró en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Mikola Kaláshnik.

Según él, cinco localidades de la periferia de la capital se vieron afectadas.

Una mujer y un niño fueron hospitalizados en Kiev tras resultar heridos en las afueras por la caída de escombros, informó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

Las autoridades de las regiones de Dnipró (centro-este) y Odesa (sur) también informaron de bombardeos, que dejaron dos heridos en la primera y alcanzaron infraestructuras con drones en la segunda.

Durante la noche, la fuerza aérea declaró una alerta general en todo el territorio ucraniano por la amenaza de misiles.

El ejército polaco desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele hacer ante ataques rusos de gran magnitud que amenazan regiones fronterizas.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, bombardea a diario zonas civiles e infraestructuras, lo que ha provocado recientemente la peor crisis energética del país desde el inicio de la invasión en 2022.

Las temperaturas descendían hasta casi -10 °C el domingo por la mañana en Kiev cuando la ciudad volvió a ser atacada.

En Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, explosiones en comercios del centro causaron la muerte de una policía y dejaron 15 heridos durante la noche, antes de que se activaran las alertas aéreas.

"Se trata claramente de un acto terrorista", declaró el alcalde Andrii Sadovi en un video difundido en redes sociales, sin precisar posibles responsables.

Desde el inicio de la invasión rusa, militares o responsables ucranianos han sido objetivo de explosiones en varias ocasiones, incluso lejos del frente.

– Bloqueo de Starlink –

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, provocando el conflicto más sangriento y destructivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"No se puede decir que estemos perdiendo la guerra, honestamente, desde luego no la estamos perdiendo. La cuestión es si vamos a ganarla", aseguró el presidente Volodimir Zelenski el viernes en una entrevista con AFP, pese al lento avance del ejército ruso en el Donbás.

Además, el dirigente afirmó que sus tropas recuperaron 300 km2 en contraataques en curso en el sur.

AFP no está en condiciones de confirmar estas cifras, pero de confirmarse, serían los avances ucranianos más importantes en un periodo tan corto desde 2023.

Según Zelenski, para llevar a cabo estos contraataques el ejército ucraniano aprovechó que a comienzos de febrero se había bloqueado el uso de Starlink a las fuerzas rusas, una tecnología que les permite mantener mantener una conexión a internet de alta velocidad.

En el plano diplomático, desde principios de año se han celebrado varias rondas de conversaciones entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington, sin avances concretos hasta el momento.

El martes, cuando el conflicto entrará en su quinto año, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán por videoconferencia una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania.