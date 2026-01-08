Pedro Sánchez defiende el "modelo" migratorio español como un ejemplo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el jueves el modelo de apertura de su país a la migración como un ejemplo de éxito para Europa, al afirmar que ha beneficiado a la economía del país.

Mientras otros países europeos cierran sus fronteras a los migrantes, principalmente bajo la presión de los partidos de derecha, el Gobierno socialista español siempre ha aseverado que recibir inmigrantes genera "oportunidades".

España ha abierto nuevas vías que permiten a los migrantes vivir y trabajar legalmente, al tiempo que ha reforzado el control de sus fronteras buscando bloquear la migración irregular.

"Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras y negar a los migrantes el mínimo de dignidad que merecen", declaró Sánchez durante un evento en Madrid con los embajadores españoles.

"Lo que tenemos que hacer es cooperar con los países de tránsito, cooperar con los países de origen, y eso es lo que está haciendo España", prosiguió.

"Nuestro modelo funciona, no hay lo que se llama un efecto llamada" añadió, rechazando las críticas de sectores que sostienen que la posición proinmigración de España alimenta la migración ilegal hacia el país.

Las llegadas irregulares de migrantes a España disminuyeron un 42,6% en 2025 respecto de 2024, hasta las 36.775, en gran parte debido a una fuerte caída de las llegadas por la ruta atlántica desde África a las islas Canarias, según cifras del Ministerio del Interior.

Madrid ha firmado acuerdos de cooperación con varios países africanos, principales fuentes de la migración irregular, a fin de reforzar la lucha contra las redes de traficantes.

"España va a defender un modelo migratorio que funciona" y puede hacer "despertar de su letargo a una Europa envejecida", prosiguió el dirigente socialista, asegurando que la inmigración representó "el 80% del crecimiento" económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país.

España, cuarta economía de la Unión Europea, ha tenido un desempeño superior al de sus pares en los últimos años, impulsada por el turismo, los bajos costos de la energía, el consumo interno y la inversión extranjera.

El Gobierno prevé que la economía haya crecido un 2,9% en 2025, más del doble del promedio esperado en la eurozona.