Senador de EEUU acusa a Hamás y Hezbolá de estar rearmándose

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham acusó este domingo al movimiento islamista palestino Hamás y al libanés Hezbolá de estar rearmándose, en declaraciones formuladas en Jerusalén durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Desde el 10 de octubre, Israel y Hamás observan una precaria tregua después de dos años de devastadora guerra.

En la frontera norte de Israel, otro alto el fuego rige desde noviembre de 2024 con el movimiento proiraní Hezbolá, después de dos meses de contienda abierta.

No obstante, Israel ha llevado a cabo numerosos ataques en territorio libanés, contra objetivos de ese movimiento islamista.

El Estado hebreo insiste en que para asentar la paz, ambos movimientos, Hezbolá y Hamás, deben desmantelar sus respectivos arsenales.

"Mi impresión es que Hamás no se está desarmando, sino rearmando", declaró Graham en un video publicado por la oficina de Netanyahu.

"Y me da la impresión de que están tratando de consolidar el poder" en la Franja de Gaza, añadió.

El senador republicano de Carolina del Sur, firme aliado del presidente Donald Trump, quien presionó de manera decisiva para obtener el alto el fuego en Gaza, formuló una idea similar en el caso de Hezbolá.

"Tengo la impresión de que Hezbolá está intentando fabricar más armas (...) lo cual no es un resultado aceptable", agregó el senador, recibido en Jerusalén por Netanyahu.

"En ambos casos tiene razón", le respondió el primer ministro, quien elogió al senador como "un gran amigo de Israel y gran amigo en lo personal".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, los mediadores presionan para que se avance a la segunda fase del plan de paz diseñado por Trump.

Esta prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí de más sectores del enclave costero, la puesta en marcha de una autoridad de transición, y el despliegue de una fuerza internacional.

El sábado, Estados Unidos y los garantes del alto el fuego -Egipto, Catar y Turquía- pidieron a Israel y a Hamás "cumplir con sus obligaciones" y mostrar moderación.

Hamás a su vez pidió que "se detengan" las violaciones de la tregua por parte de Israel.

El viernes, seis personas, entre ellas dos niños, murieron en un bombardeo israelí contra una escuela que servía de refugio para desplazados, indicó la Defensa Civil gazatí, un organismo de rescate dependiente de Hamás.