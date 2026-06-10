Sospechoso del ataque de Belfast comparece ante un juez después de disturbios antiinmigrantes

El refugiado sudanés acusado de un ataque con cuchillo en Belfast que conmocionó al Reino Unido debe comparecer este miércoles ante un juez, después de una noche de violentas manifestaciones antiinmigrantes en la capital de Irlanda del Norte.

Cientos de personas, algunas con los rostros cubiertos, se congregaron el martes por la noche en distintos puntos de Belfast en unas protestas que terminaron con autobuses, vehículos y viviendas incendiadas.

"Lanzaron cócteles molotov" y "de repente el fuego se propagó", afirmó Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años que vive en unos de los barrios afectados.

"Empezó a salir humo del edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos", declaró a la AFP.

El primer ministro británico, Keir Starmer calificó el miércoles de "impactantes" y "completamente inaceptables" esos disturbios.

"Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré", añadió Starmer.

"El hecho de que grupos de encapuchados incendien casas donde viven familias, significa un acto de cobardía repugnante", condenó en X la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill.

El ataque ocurrido el lunes conmocionó Reino Unido, donde los partidos en contra de la inmigración ganan terreno en las encuestas.

En un video ampliamente compartido en redes se ve al agresor sentado sobre un hombre que yace en el suelo, ensangrentado, mientras lo acuchilla.

La agresión, condenada unánimemente por la clase política británica, provocó llamamientos a manifestarse de figuras de la extrema derecha, como el activista Tommy Robinson, y respaldados por el multimillonario estadounidense Elon Musk.

- París, Dublín, Belfast -

El sospechoso del ataque, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusado formalmente de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante o punzante en un lugar público y amenazas de muerte.

Las autoridades indicaron que se trata de un ciudadano sudanés que entró en Irlanda del Norte en 2023 en autobús desde la República de Irlanda, tras llegar procedente de Francia.

A su llegada, el ciudadano sudanés obtuvo el estatuto de refugiado, con un permiso de residencia hasta 2028.

El móvil del ataque sigue siendo incierto.

La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con "importantes lesiones en los ojos y heridas en la espalda y el rostro", según la policía.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, denunció el miércoles en la BBC la actuación de personas en las redes sociales que, "hasta ayer, habrían tenido muchas dificultades para situar Belfast en un mapa" y que "han instrumentalizado el miedo legítimo que la gente siente ante los acontecimientos".

- "Escenas horribles" -

Jon Burrows, líder del partido unionista norirlandés, Ulster Unionist Party (UUP), que defiende la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, también condenó los disturbios.

"Se trataba en su mayoría de menores de 16 años, con el rostro cubierto, convencidos de que su deber patriótico era ir a incendiar un autobús, intentar encontrar casas vinculadas a inmigrantes", dijo Burrows en BBC Ulster.

"Estas escenas eran absolutamente horribles", agregó.

Figuras de partidos de extrema derecha, como Reform UK, de Nigel Farage, o Restore Britain, de Rupert Lowe, responsabilizaron de los hechos a las políticas migratorias del gobierno laborista y de sus predecesores conservadores.

Violentas manifestaciones antiinmigrantes tuvieron lugar en Irlanda del Norte, en los últimos dos años, así como en otras zonas del Reino Unido.

El ataque de Belfast se produce una semana después de una manifestación violenta en Southampton, para denunciar la forma en que la policía local gestionó, en diciembre, el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un joven asiático.